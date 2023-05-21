Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın o sözlerini kaçak göçmen görüntüleriyle paylaştı: Montaj, dublaj yok, doğru!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan kaftancıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mültecileri ülkelerine göndermeyeceği yönünde açıklamalarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Türkiye'de milyonları aşan kaçak göçmenler ve Suriyeli sığınmacılar hakkında tartışma sürüyor.

Yurttaşların güvenlik endişesi artarken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mültecileri göndermeyeceğini söylediği konuşmasını paylaştı.

Canan Kaftancıoğlu videoya “Montaj, dublaj yok doğru var. Buyrun!” notunu düştü. 

Kaftancıoğlu'nun yayınladığı videoda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şu konuşması yer aldı:

"Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar: Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar, biz göndermeyeceğiz!"

Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın o sözlerini kaçak göçmen görüntüleriyle paylaştı: Montaj, dublaj yok, doğru! - Resim : 1

 
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