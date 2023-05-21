Selçuk Mızraklı'dan ikinci tur mesajı: Umutsuzluk bize yakışmaz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan başkanı Selçuk Mızraklı, Cumhurbaşkanlığı'nın 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimi için "Umutsuzluk bize yakışmaz" dedi.

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Selçuk Mızraklı'dan ikinci tur mesajı: Umutsuzluk bize yakışmaz

Görevden alınıp yerine kayyum atanmasının ardından tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mızraklı, ikinci tur için seçmene mesaj verdi:

"Bizler demokrasi mücadelesi veriyoruz. Umutsuzluk bize yakışmaz. Aydınlık günlere olan inancımızla zafere yürüyeceğiz. Bizler kazanacağız."

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Selçuk Mızraklı HDP ikinci tur
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