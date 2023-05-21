Selçuk Mızraklı'dan ikinci tur mesajı: Umutsuzluk bize yakışmaz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan başkanı Selçuk Mızraklı, Cumhurbaşkanlığı'nın 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimi için "Umutsuzluk bize yakışmaz" dedi.
Görevden alınıp yerine kayyum atanmasının ardından tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mızraklı, ikinci tur için seçmene mesaj verdi:
"Bizler demokrasi mücadelesi veriyoruz. Umutsuzluk bize yakışmaz. Aydınlık günlere olan inancımızla zafere yürüyeceğiz. Bizler kazanacağız."
Bizler demokrasi mücadelesi veriyoruz. Umutsuzluk bize yakışmaz. Aydınlık günlere olan inancımızla zafere yürüyeceğiz.— Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) May 20, 2023
Bizler kazanacağız. pic.twitter.com/y6tFbA9K4f
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