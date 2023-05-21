A Haber ve AKP oy pusulasında Kılıçdaroğlu'nu sansürledi: 'Karar hala yürürlükteyken bu mudur dürüstlük?'

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

YSK'nın açıklamasına göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,24, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,07, Sinan Oğan ise yüzde 5,28 oranında oy aldı.

A HABER'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SANSÜR

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için geri sayım sürerken A Haber ve AKP bir skandala daha imza attı. AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın seçim propagandası yaptığı programda Kemal Kılıçdaroğlu sansürlendi. Görüntüler büyük tepki çekerken Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşçı görüntüleri paylaşarak RTÜK'ün inceleme yapması gerektiğini vurguladı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "YSK’nin 'Cumhurbaşkanı adaylarının seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, dürüstlük ilkelerine uygun şekilde yansıtılması' kararı hala yürürlükteyken bu mudur dürüstlük!? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını sansürlenmesi YSK kararına aykırıdır; RTÜK mutlaka incelemelidir" ifadelerini kullandı.