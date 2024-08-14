Can Atalay Toplantısında Kritik Değişiklik: Oturumu Bekir Bozdağ Yönetecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), geçen yıl Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen hala tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili olarak, 16 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplanacak.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay oturumunda Meclis Başkanvekili'nin değiştiğini açıkladı. Günaydın, sıranın CHP Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'da olmasına rağmen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un talebiyle özel oturumu AKP Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yöneteceğini bildirdi.

AKP Başkanvekili Bekir Bozdağ

'OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARDA SIRA GÖZETİLMEZ'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günaydın, şu ifadelere yer verdi:

"Meclis 16 Ağustos’ta Can Atalay konusunu ele almak üzere, muhalefetin çağrısı doğrultusunda olağanüstü toplanacak. Meclis Başkan vekilliği sırası Gülizar Biçer Karaca’da olduğu halde, 'olağanüstü toplantılarda sıra gözetilmez, Numan Kurtulmuş’un tercihi bu yönde' gerekçesiyle oturumu Bekir Bozdağ’ın yönetmesi kararı alındı. Kullanışlı olmak, ister Meclis Başkanı isterse Başkan Vekili statüsünde olun, bir süre yolunuzu açan ancak çocuklarınıza bırakacağınız manevi mirası önemli oranda daraltan, (varsa) pozitif müktesebatınızı ortadan kaldıran bir 'meziyet'."