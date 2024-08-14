Erdoğan Rozetlerini Taktı: İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri

AKP'ye katılan milletvekili ve belediye başkanları açıklanıyor. İşte isim isim AKP'ye katılan isimler...

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Erdoğan Rozetlerini Taktı: İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri

AKP’ye 13 belediye başkanı ve 2 milletvekili katıldı. Partiye katılan başkan ve milletvekillerine rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

AKP’ye katılan isimlerin arasında İYİ Parti’den ve Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) katılımların yoğun olması dikkat çekti.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan dün yaptığı sert açıklamada, "AK Parti, Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızı siyasi şantajla AK Parti’ye transfer etmeye çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

YRP'den AKP'ye katılan belediye başkanı sayısının 7 olması dikkat çekti.

HANGİ BAŞKAN HANGİ PARTİDEN KATILDI?

İşte AKP'ye katılan belediye başkanları:

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal (Bağımsız)

Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen (YRP)

Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz (Bağımsız)

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar (YRP)

Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, (İYİ Parti)

Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, (YRP)

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu (Bağımsız)

Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya (YRP)

Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez (YRP)

Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit (YRP)

Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan (YRP)

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit (Bağımsız)

Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı (Bağımsız)

AKP'ye katılan milletvekilleri ise şöyle oldu:

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (İYİ Parti'den istifa etmişti)

İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel (İYİ Parti'den istifa etmişti)

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