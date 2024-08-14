Atatürk'ün Manevi Kızının Oğlu ATA Parti'ye Katıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Çukurluoğlu Adatepe’nin oğlu, 73 yaşındaki Ali Kemal Doğançay ATA Parti’ye üye oldu. Doğançay, “Atatürk’ün fikirlerine doğrudan sahip çıkan Namık Kemal Zeybek ile ATA Parti’de siyaset yapacağım" dedi.

Doğançay, açıklamasında şunları ifade etti:

“ATA Parti Genel Başkanı Sayın Namık Kemal Zeybek, bir gazeteye verdiği röportajda ‘Biz 1930’un CHP’siyiz’ demişti. Bu sözler benim dikkatimi çekti. Sonra ATA Parti’yi incelemeye başladım.

‘Yeniden Türk Devrimi’ söylemi ile yola çıkan ATA Parti’nin Atatürk’ün yolundan gittiğine inandım. Bu nedenle partiye katılmaya karar verdim. Atatürk’ün fikirlerine doğrudan sahip çıkan ve onun yolunda yürüme kararlılığını açıklayan Namık Kemal Zeybek ile ATA Parti’de siyaset yapacağım.”

Kaynak: ANKA