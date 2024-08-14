AKP'den 'Can Atalay' Çıkışı: Sonuç Beklemeyin

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, milletvekili seçilmesine rağmen tutuklu bulunan Can Atalay için TBMM’de düzenlenecek olağanüstü toplantıdan "sonuç beklenmemesi gerektiğini" söyledi. Elitaş, konuyla ilgili çıkacak sonucun hukuki olmayacağını da öne sürdü.

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AKP'den 'Can Atalay' Çıkışı: Sonuç Beklemeyin

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), geçen yıl Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen hala tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili olarak, muhalefet partilerinin çağrısıyla cuma günü olağanüstü toplanacak.

AK Parti’nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan, partinin Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, cuma günkü toplantıda bir sonuç beklemenin doğru olmadığını, çıkacak bir sonucun hukuki olmayacağını iddia etti.

'CAN ATALAY'IN DURUMU DİĞERLERİNDEN FARKLI'

Elitaş, Atalay’ın milletvekili seçilmeden önce tutuklu bulunduğunu, TBMM’nin Atalay hakkında herhangi bir oylama yapmadığını söyleyerek, Atalay’ın durumunun daha önce milletvekili koltuğunda otururken yargılama süreçlerine tabi tutulan Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’dan farklı bir durumda olduğunu öne sürdü.

Mustafa Elitaş, "CHP, Can Atalay’ın milletvekilliği konusunda TBMM’nin tutumunu belirlemek için çağrı yaptı. Bunan yerine bu ihtilafları tamamıyla çözecek, bir askeri üniforma altında zorla yaptırılan bir Anayasa yerine 21. yüzyıla ve demokratik Türkiye’ye yakışır bir anayasayı yapma mecburiyetinde olduğunu düşünmelidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Can Atalay Mustafa Elitaş AKP TBMM
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