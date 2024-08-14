Erdoğan'dan Partililere Net Mesaj: 'Yorulan Varsa Kenara Çekilsin'

AKP, bugün AKP Kongre Merkezi'nde 23. kuruluş yıldönümünü kutladı. Tüm siyaset arenasının kilitlendiği kritik programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden ikinci parti olarak çıkmalarına ilişkin 'özeleştiri' verdi. Programdaki konuşmasında 'değişim' vurgusu yapan Erdoğan, partililere de net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"81 vilayetimizin tamamına buradan selamlarımı gönderiyorum. Bugün heyecanlıyız. 23. yaşımıza ulaşmanın sevinicini yaşıyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda 23. yılımızı devirdik. 23. yaş günümüz kutlu olsun. 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti'nin millete hizmet sancağını iftiharla taşımış kurucularımıza, genel başkanlarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, üyelerimize ve AK Parti'nin bugünlere gelmesinde alın teri olan nice isimsiz kahramanlara tek tek teşekkür ediyorum.

Binlerce yıllık bu sevdaya gönül veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren bizi aşkla bağrına basan, girdiğimiz her seçimde, maruz kaldığımız her saldırıda yanımızda duran milletime şahsım ve partim adına teşekkürlerimi arz ediyorum.

'AK PARTİ, MİLLETİMİZİN UMUDU HALİNE DÖNÜŞTÜ'

AK Parti'nin 23. yaşının ülkemize, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen gönül hareketinin sadece tabelasını astık. 23 sene önce problemlerin altında ezilen Türkiye'ye 'Meselelerimiz çözümsüz değildir' özgüvenini aşıladık. Muhafazakar demokrat kimliğimizle milletimizin ruh köküne sadık kalarak ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vadettik. Bir dip dalga olarak kurulan AK Parti, milletimizin umudu haline dönüştü.

Milletimiz AK Parti'de yıllar sonra kendini gördü. Liyakatli kadrolar gördü. Kuruluşumuzun üzerinden yalnıza 14 ay geçmişken ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Türkiye'yi yönetme mesuliyetini aldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirme çabasındayız.

'PEK ÇOK ŞEYLE MÜCADELE ETTİK'

'Aşk ile çalışan yorulmaz, bize yorulmak, pes etmek yakışmaz' diyoruz. Bugüne kadar nice engelle karşılaştık. Bizi hizmetten alıkoymak isteyen sinsi senaryolarla muhatap olduk. sokak olaylarından, vesayet girişimine, kanlı darbe girişiminden terör eylemlerine kadar pek çok şeyle mücadele ettik.

'HİÇBİRİNE EYVALLAH ETMEDİK'

Meclis'in iradesine ipotek koymak istediler. Cumhuriyet mitingleriyle insanımızı kışkırttılar. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler. PKK'sından FETÖ'süne yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üstümüze saldılar. 17-25 Aralık'ta Emniyet'e sızan Haşhaşileri kullanarak milletin iradesine çökmeye kalkıştılar. Kitleleri karşı karşıya getirmek için sayısız yola başvurdular. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.

Oyunları bozarak bugünlere geldik. Şunu bugün bir kez daha ifade etmek isterim. 14 Ağustos 2001 tarihinde büyük bir heyecanla yola revan olurken milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün partimiz 23. yaşını kutluyor. Kasım ayında kesintisiz iktidarımız 22 yılı doldurmuş olacak. 23 yılımızın her safhası iş yapmakla, milletin dertlerine derman olmakla geçti.

'ELİNİ VİCDANINA KOYANLAR AK PARTİ'NİN HAKKINI TESLİM ETMEKTEDİR'

Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Yurtdışındaki gurbetçi kardeşlerimiz ülkelerine her gelişme ülkemizde yaşanan değişime şahitlik ediyorlar. Emeklilerimiz, işçimiz, sanayicimiz ülkemizin demokrasi hamlelerinin en yakın tanığıdır. Elini vicdanına koyup objektif değerlendirme yapan herkes AK Parti'nin hakkını teslim etmektedir.

2001'den sonra doğan ve iktidarlarımız döneminde yetişen gençlerimiz burayı dikkatle dinlemeli. AK Parti'yi kurduğumuzda ülkemizin nüfusu 68 milyondu. Bugün bu sayı 85.5 milyona ulaştı. Aradan geçen 23 yılda Türkiye nüfusu yüzde 25 oranında artış kaydetti. Nüfusumuz artarken Türk ekonomisine dair göstergelerde çoğu zaman 2-3-4 kat artış oldu. Eğitimde 343 bin olan derslik sayımızı 613 bine; öğretmen sayımızı 626 binden 1 milyon 32 bine çıkardık.

2001'de sadece 76 üniversite ve 70 bin akademik personel varken şimdi 208 üniversitemiz 183 bin akademik personelimiz var.

Sağlık, milletimizin duasını aldığımız alanların en başında geliyor. Hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere 164 bin iken; şu an 182 bini nitelikli 270 bin yatağımız bulunuyor. 25 şehir hastanesi açtık.

'ULAŞIMDA TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTIK'

Dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemini ülkemizde kurduk. Hakim-savcı sayımız 25 bine; mahkeme sayımız 10 bin 350'ye yükseldi.

Ulaşım, Türkiye'ye gerçek manada çağ atlattığımız alandır. Cumartesi açtığımız Çukurova Havalimanı ile havalimanı sayımız 8 oldu. YHT hattı olmayan ülkemizi 2 bin 32 km uzunluğunda hızlı tren hattına kavuşturduk.

'6 ŞUBAT'IN İZLERİNİ SÜRATLE SİLİYORUZ'

TOKİ ile 1 milyon 422 bin depreme dayanıklı konut ürettik. 6 Şubat'ın izlerini süratle siliyoruz. Deprem bölgemizde 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz. Muhalefetin istismar ettiği tarımda ciddi ivme yakaladık. Enerjideki atılımlarımızı 85 milyonun tamamı takip ve takdir ediyor. Karadeniz'de ülkemizin en büyük doğal gaz rezerv keşfini yaptık. Gabar'da yine 100 bin varillik keşfe imza attık.

'TÜRKİYE'DE SESSİZ BİR DEVRİME İMZA ATTIK'

Saydığımız bu rakamların hepsi rekordur. Her bir rakamın detayında çok daha büyük başarılar saklıdır. Türkiye'nin AK Partili yılları her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak alanları olarak tarihe geçmiştir. Ekonomik kalkınma, demokrasiden bağımsız değildir. Ekonomimizi büyütürken demokrasimizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Sadece yol, köprü, baraj yapmadık. Türkiye'de sivil siyasetin alanını genişlettik. Hak ve özgürlükler alanında Türkiye'de sessiz bir devrime imza attık.

'23 YILDA TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİM GEÇİRDİ'

Uzun yıllar sonra milletle devleti kucaklaştıran biz olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi ile ilk defa sandık yoluyla doğrudan halkın iradesiyle yönetim sistemi değişikliğine gittik. Kimsenin kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, başörtülü kızlarımızın üniversite kapılarından geri döndürülmediği bir yapıyı ülkemiz genelinde büyük oranda hakim kıldık. 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi. 23 senede ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti. Milletimiz özgüvenini tekrar kazandı.

(Sezai Karakoç'tan alıntı yaparak) 'Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız.' Bizim sözlüğümüzde 'yeter, yeterli' sözleri hiç olmadı. Türkiye'ye ilkleri yaşattık ama bir gün bile olsun 'bitti' demedik. Her zaman kendimizle yarıştık. Bu aziz millet için çalışmak şereftir.

'ÖZELEŞTİRİMİZİ SAMİMİYETLE YAPIYORUZ'

Gençlerimizin kendini tanımladığı alt kimliklerde ciddi değişimler yaşanıyor. Zamanın ruhu, toplumu dönüştürürken siyasal alanı yeniden tanımlamakta. Biz de buna uygun politikalar geliştirmekteyiz. AK Parti'nin yeni dönemin ruhunu ıskalaması düşünülemez. AK Parti'nin siyaset yapacağı yer dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin merkezidir. AK Parti'nin en önemli özelliği toplumu doğru analiz etmesidir. Özeleştirimizi samimiyetle yapıyoruz.

'KENDİNİ YORULMUŞ HİSSEDENLERİN KENARA ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Kendini yorulmuş, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmasını istiyoruz. Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Bunun vebali ağırdır. Biz bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu heba etmeye yeltenenler altından kalkamayacakları bir yükle ezilirler. Buna biz de hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız. Kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.

2028 seçimlerine kadar canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, samimiyetimizi takdir edecek hem o seçimde hem sonrasında emaneti yine AK Partili kadrolara teslim edecektir.

Daha yapacak çok işimiz var. Milletimizin tercihiyle daha uzun yıllar iktidarda olacağız.

'HERKESE KAPIMIZ AÇIK'

Birilerinin gazıyla iktidar hayalini kuranlar ise son 23 yıldır olduğu gibi hüsrana uğrayacak, avuçlarını yalayacak. Kuruluşumuzdan itibaren hep saflarımızı genişletmek istedik. Partimize güç katacak, mücadelemize omuz verecek herkesle ortak değerler etrafında buluşma irademizi bugün de muhafaza ediyoruz. AK Parti'nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır.

'MUHALEFETİ DÖNÜŞTÜRMEYİ BAŞARDIK'

Muhalefeti de söylem düzeyinde dönüştürmeyi başardık. Örneğin başörtüsü bazı kesimler için öcü olmaktan çıktı. Zaman zaman bazı marjinaller tarafından bazı nobranlıklar sergilense de bu özgürlükler konusunda mutabakat sağlandı. Bir kesimin alerjisi önemli ölçüde törpülendi. Atılan her özgürlük adımı karşısında 'Laiklik elden gidiyor' söylemi yerini özgüvene bıraktı.

Ne eski CHP Genel Başkanı'nın 'helalleşme' kurnazlığını, ne de mevcut CHP Genel Başkanı'nın 'normalleşme' söylemlerini AK Parti'nin mücadelesinden bağımsız okumak mümkün değildir. CHP eski alışkanlıklarını pervasızca sürdürmekte zorlanmaktadır. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar, yeni bir siyaset tarzına yönelik ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

'AYNI GEMİDEYİZ'

Hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım hepimiz aynı gemideyiz. Gemideki delikleri büyütmenin ya da yeni delikler açmanın kimseye faydası olmaz.

23 yıl boyunca millete ihanetimiz asla söz konusu değildir. Bu çizgiden hiçbir zaman sapmayacağız.

'EKONOMİDEKİ SIKINTILARI BİLİYORUZ'

Ekonomide sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Enflasyonda düşüş başladı. Fiyat istikrarını sağlayacak, ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu ilan ettiğimiz tek haneli rakamlara çekeceğiz.

Dış politikada yapıcı, proaktif, soğukkanlı ve ağırbaşlı tutumumuzu sürdüreceğiz. İsrail'in girişimlerinin önünde duracağız. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas misafirimiz olacak, yarın da TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

LGBTİ sapkınlığına nasıl bakıyorsak Türk ve Müslüman düşmanlığından beslenen ırkçı saldırılara da aynı nazarda bakıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem