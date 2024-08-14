Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Ağaçlara Çarptı: Yaralılar Var
Bursa'da aşırı hızla giden otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde cadde üzerinde hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücünün kontrolünden çıkan araç refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verirken, yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan indi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA