Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP, Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi

AKP'nin merakla beklenen 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Kongreye birçok siyasi parti davet edilirken, üç partiye davetiye gönderilmedi.

CHP, MHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP), HÜDAPAR, Yeniden Refah Partisi, DSP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi kongreye katılım için davet alırken, DEM Parti ile AKP'den ayrılan isimler tarafından kurulan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi davet edilmeyenler arasında yer aldı.

9 PARTİYE DAVET

AKP Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, "Kongreye DEM Parti davet edildi mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi: "9 siyasi partiye davet gönderdik. Bunların bir kısmı Cumhur İttifakı ortaklarımız, bir kısmı diğer siyasi partiler. Türkiye yeni bir döneme giriyor. İnanıyoruz ki DEM Parti bu fırsatı değerlendirirse Türk siyasi tarihinde önemli bir adım atmış olur"

95 BÜYÜKELÇİ KATILACAK

Kandemir, 95 büyükelçinin katılım bildirdiğini ve 13 ülkeden siyasi parti temsilcilerinin ağırlanacağını ifade etti. Yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit aileleri, gaziler ve özel gereksinimli bireylerin kongrede yer alacağını belirten Kandemir, "İnanıyoruz ki 23 Şubat kongresi, sadece Türk demokrasi hayatı için değil, dünya siyasal hayatında da önemli bir yere oturacak." dedi.

Kaynak: DHA