Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP, Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi

23 Şubat Pazar günü yapacağı 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 9 partiyi davet eden AKP, sadece 3 partiye davet göndermedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongreye ilişkin “İnanıyoruz ki 23 Şubat kongresi, sadece Türk demokrasi hayatı için değil, dünya siyasal hayatında da önemli bir yere oturacak” dedi.

Son Güncelleme:
Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP, Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi

AKP'nin merakla beklenen 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Kongreye birçok siyasi parti davet edilirken, üç partiye davetiye gönderilmedi.

CHP, MHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP), HÜDAPAR, Yeniden Refah Partisi, DSP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi kongreye katılım için davet alırken, DEM Parti ile AKP'den ayrılan isimler tarafından kurulan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi davet edilmeyenler arasında yer aldı.

Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP, Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi - Resim : 1

9 PARTİYE DAVET

AKP Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, "Kongreye DEM Parti davet edildi mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi: "9 siyasi partiye davet gönderdik. Bunların bir kısmı Cumhur İttifakı ortaklarımız, bir kısmı diğer siyasi partiler. Türkiye yeni bir döneme giriyor. İnanıyoruz ki DEM Parti bu fırsatı değerlendirirse Türk siyasi tarihinde önemli bir adım atmış olur"

95 BÜYÜKELÇİ KATILACAK

Kandemir, 95 büyükelçinin katılım bildirdiğini ve 13 ülkeden siyasi parti temsilcilerinin ağırlanacağını ifade etti. Yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit aileleri, gaziler ve özel gereksinimli bireylerin kongrede yer alacağını belirten Kandemir, "İnanıyoruz ki 23 Şubat kongresi, sadece Türk demokrasi hayatı için değil, dünya siyasal hayatında da önemli bir yere oturacak." dedi.

Meclis'te Tansiyon Yükseldi! MHP'li Başkan, AKP'li Vekilleri Azarladı: 'Terbiyeli Olun'Meclis'te Tansiyon Yükseldi! MHP'li Başkan, AKP'li Vekilleri Azarladı: 'Terbiyeli Olun'Güncel
AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon SinyaliAKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon SinyaliGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
AKP Kongre CHP DEM Parti Gelecek Partisi DEVA Partisi
Son Güncelleme:
Ümit Özdağ'ın Tutukluluğunda Flaş Gelişme Ümit Özdağ'ın Tutukluluğunda Flaş Gelişme
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı İstifa Etti Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı İstifa Etti
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!
Meteoroloji ve AKOM'dan Uyarı Üstüne Uyarı! Tüm Yurtta Altay Kar Fırtınası Alarmı Verildi: Bütün Hafta Donacağız Altay Kar Fırtınası Alarmı! Bütün Hafta Donacağız
Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar! Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar!