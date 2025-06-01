Burhanettin Bulut'tan '1 Milyon Dolar' İddiasına Yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Aziz İhsan Aktaş'ın kendisine 1 milyon dolar verdiği iddiasına tepki gösterdi. Bulut, yalanladığı iddiayı ortaya atan ve yayınlayan herkes hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Burhanettin Bulut'tan '1 Milyon Dolar' İddiasına Yanıt

CHP ile ilgili son dönemde birçok spekülasyon yayılırken, son olarak CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile ilgili de bazı iddialar ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifade veren Aziz İhsan Aktaş, Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdiğini ileri sürdü. İddia kısa sürede gündeme yerleşti.

'KARALAMA KAMPANYASI'

Burhanettin Bulut, bu iddiaya bugün yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı, iddianın kasıtlı olarak bazı medya organlarında dolaşıma sokulduğunu söyledi. Bunun kendisini ve partisini hedef alan bir itibar suikastı olduğunu savunan Bulut, bu tarz mesnetsiz iddialarla yapılmaya çalışılan karalama kampanyasına boyun eğmeyeceğini ifade etti. CHP'li Bulut, bu yolu seçen herkesin hukuk önünde hesap vermesi adına harekete geçtiğini açıkladı.

Burhanettin Bulut, "Bir müteahhitten 1 milyon dolar, aday belirleme sürecinde bir adaydan 3.5 milyon dolar aldığı" ve seçim sonrası "Ankara ve Dikili’de villa, Adana’da ise 40 milyon TL’lik iş yeri satın aldığına" ilişkin iddiaları "yalan, iftira ve alçakça bir karalama kampanyası" sözleriyle tanımladı. Söz konusu iddiaları ortaya atanlar ile birlikte bunları yayanlar hakkında da hukuki süreç başlatacağını belirten Bulut, bunun mücadele edilmesi gereken bir yapı olduğunu vurguladı.

'BU ÇAMURU BANA BULAŞTIRAMAYACAKLAR'

Siyasette çıkar sağlamak adına rakip konumdaki isimlere itibar suikastı yapmanın kabul edilemez olduğunu bildiren CHP Genel Başkan Yardımcısı, kendisinin her daim halkın çıkarlarını savunduğunu ve buna devam edeceğini anlattı. "İftirayı atanlar bu çamuru bana bulaştıramayacak" diyen Burhanettin Bulut, bir kez daha kanun önünde hesap verecekleri mesajını verdi.

Bulut'un açıklaması kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, böyle bir iddianın somut delillerle desteklenmesi gerektiğini yazdı. İddiaların ispatı halinde zaten suçlu olan tarafın kanun önünde hesap vereceği vurgulandı.

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