Edirne Milletvekili Ediz Ün’den Okul Sütü Projesi İçin Çağrı: 'Yeniden Başlatılmalı'

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) öncülüğünde her yıl 1 Haziran’da kutlanan Dünya Süt Günü’nde çocuklar için sütün önemine dikkat çeken Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, önemli açıklamalar yaptı.

Ün, “İnsanoğlunun ilk besini olan süt, çocukların ve yetişkinlerin yaşamı boyunca sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için temel bir ihtiyaçtır” dedi.

'EN AZINDAN 1 BARDAK SÜT ULAŞMALI'

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılına ait “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması – Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu Modülü” sonuçlarını yeniden gündeme taşıyan Ün şunları söyledi: Günde en az bir kez et, tavuk veya balık içeren gıda tüketemeyen çocukların oranı yüzde 32’ye ulaştı. Her üç çocuktan biri hayvansal proteine erişemiyor. Bu durumda en azından her çocuğa her gün bir bardak süt ulaştırmak zorundayız.

'GERİLEDİ, ARTMIYOR'

Türkiye’de içme sütü üretiminin son altı yılda artmadığını söyleyen Ün, “2018 yılında 1 milyon 661 bin ton içme sütü üretilmişti. Aradan geçen altı yılda bu rakam bir daha aşılamadı. 2024 yılında üretim 1 milyon 578 bin tona geriledi. 2025’in ilk çeyrek verileri de bu düşüşün süreceğini gösteriyor. Bugün ülkemizde ortalama bir çocuk günlük 200 ml süt içemiyor” dedi.

'YENİDEN BAŞLATILMALI'

Çocukların sağlıklı gelişimi için okul sütü programının tekrar uygulanması gerektiğini belirten Ün, şöyle seslendi: “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2015 yılında başlattığı okul sütü projesi yeniden hayata geçirilmeli. Her sabah çocuklara 200 ml ambalajlı, yağlı ve sade UHT süt ücretsiz olarak dağıtılmalıdır. Bugün Büyükşehir Belediyeleri ihtiyaç sahibi ailelere süt desteği sağlamazsa milyonlarca çocuk süt içmeden büyüyecek. Bu kabul edilemez.