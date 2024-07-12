Bu Kez Havada Konvoy! Erdoğan NATO Zirvesi İçin ABD'ye Beş Uçakla Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Zirveden 3 gün önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte özel uçakla ABD’ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya TC-TUR adlı Airbus 330-200 tipi özel uçakla giderken, yolculuğa 4 uçak daha eşlik etti.

'DÜNYA LİDERİ OLMAK KOLAY DEĞİL'

Erdoğan'ın ABD'ye 5 uçakla gittiğini açıklayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Biri kendisi için, biri heyeti için, biri kadrosu ve ekipmanlar için, biri de zırhlı araçları için. Bir tane daha var, o da önceden gitti, karşılamak için. Bu kez havada konvoy yaptılar’’ dedi. Çömez, NATO’nun yeni iki üyesi İsveç ve Finlandiya liderlerinin ise aynı uçakla ABD’ye gittiğini belirterek, ’’Birbirine komşu olan İsveç ve Finlandiya liderleri, daha az masraf yapmak için küçük bir uçakla birlikte ABD’ye gitti. Ama bizim Cumhurbaşkanı, 5 uçakla gidiyor. Eee dünya lideri olmak kolay değil…” açıklamasını yaptı.

✈️Biri kendisi için.

✈️Biri heyeti için.

✈️Biri kadrosu ve ekipmanlar için.

✈️Biri de zırhlı araçları için.

✈️Bir tane daha var, o da önceden gitti, karşılamak için.

👉Toplam 5 yani.

🇸🇪🇫🇮İki yeni üye, İsveç ve Finlandiya ise ucuza gelsin diye, birlikte gitmiş, küçük bir uçakla.… pic.twitter.com/59kViSYGMv — Turhan Çömez (@ComezTurhan) July 10, 2024

GEZİYE KİM KATILDI?

Erdoğan ile birlikte ABD’ye giden heyette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan yer aldı.

'TASARRUF SADECE GARİBANA MI FARZ?'

ABD’deki NATO zirvesine 5 uçakla gidilmesi, siyasetin gündemine oturdu. Sözcü'nün aktardığına göre; siyasetçiler şu değerlendirmeleri yaptı:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, '5 uçakla ABD’ye giden Erdoğan ve heyeti, geceliği 30 bin Euro olan otelde kalıyormuş. İtibardan tasarruf olmaz diye diye batırdılar ülkeyi. Tasarruf garibana mı farz?' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Bu büyük bir israf. Emeklisi 10 bin TL maaş alarak açlıkla mücadele eden bir ülkenin cumhurbaşkanı 4 uçakla NATO zirvesine gitmemeli. Eminim ki NATO zirvesine 4 uçak ile giden başka bir cumhurbaşkanı yoktur' ifadelerini kullandı.