Erdoğan'ın Berlin Konvoyu Almanları Şoke Etti! İsraf Hat Safhada!

EURO 2024 son 16 maçında Avusturya’ya karşı 2 gol atan milli futbolcu Merih Demiral’in gol sevincinde bozkurt işareti yapması soruşturmaya neden oldu. Demiral’a UEFA tarafından 2 maç cezası ve soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayın ardından tüm planlarını iptal etmiş ve Almanya’da maçı izleme kararı vermişti. Merih Demiral’a söz konusu gol sevinci nedeniyle UEFA’dan 2 maç ceza verilmesinin ardından, Almanya ve Türkiye ise karşılıklı olarak büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmıştı.

KONVOY DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçını izlemek üzere Berlin’e gitti. Erdoğan’a Berlin'e giderken uzun bir konvoy eşlik etti.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen ve 2-1'lik skorla Türkiye'nin elendiği maç sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a dönüşü için Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de ülkeye dönenler arasındaydı.

Berlin'de Türk Milli Takımı'nı destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu, maç sonrası ülkeye dönüşünde yoğun ilgiyle karşılandı.