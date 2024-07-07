Atilla Eren Apartmanı İddianamesi Hazırlandı: Bilirkişi Raporu 'Beton Kalitesi Yetersiz' Dedi

Hatay'da, Kahramanmaraş'ta merkezlenen 6 Şubat depremlerinde yıkılan Atilla Eren Apartmanı ile ilgili soruşturma, 5 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen bir iddianame ile devam ediyor.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, binadan alınan örneklerde beton kalitesinin gereken değerin yarısı kadar olduğu belirtiliyor. Ayrıca bina tasarımının ve statik hesapların projeden sapmış olduğuna vurgu yapılıyor.

İddianamede bulunan bilirkişi raporuna göre, yıkılan apartmanın 2007 deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildiği belirtilmiş. Raporda ayrıca, yapılan performans analizi sonucunda binanın can güvenliği standartlarını karşıladığı tespit edilmiş.

Ancak beton kalitesinin düşük olduğu, yapı statik hesaplarının ve projenin öngörülen standartlardan sapmış olabileceği konularında bilirkişi raporunda şöyle belirtildi:

"Cumhuriyet savcısı İ.B.Ü. tarafından 23 Haziran2023 tarihinde alınmış olan 4 karottan birisi kırılmış olup 19,09 MPa değeri elde edilmiştir ki bu değer olması gereken beton kalitesinin neredeyse yarısına eşittir. Kısaca, yapının mevcut hali incelendiğinde; yapının beton dayanımı yetersizdir. Yapıda müteahhit değişikliği sırasında yapılan imalatların gerekli kontrollerinin yapılmadığı görülmektedir. Özellikle 7. ve 8. katlara ait imalatların gerekli kontroller yapılmadan imal edildiği ve burada yapılan karot dayanım sonuçları da bu kanıyı doğrulamaktadır. Sahadan elde edilen bilgilerin çok kısıtlı olduğu düşünüldüğünde ve yapısal performans analiz sonuçları değerlendirildiğinde binanın imalatının olması gerektiği asgari kalitede bile yapılması halinde yapıda sadece kısıtlı hasarların meydana gelebileceği, bu nedenle de yıkıma sebep olan imalat kaynaklı yapısal kusurların (donatı detaylandırılması, bölgesel beton dayanımları v.b.) olacağı kanaatine varılmıştır."

"KISMİ HASAR" AYRINTISI

Öte yandan Atilla Eren Apartmanı’nın olduğu bölgede tamamen göçmeyen başka binaların bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, “Binanın göçmeden önceki mevcut imalatlarının tümünün kontrolünün yapılması imkansızdır, ancak projesine uygun imalatların tam olarak ve tüm gerekleri ile birlikte yerine getirilmesi durumunda binada sadece kısmi hasarların meydana gelebileceği öngörülebilir” ifadesi yer aldı.

KUSURSUZLAR, TALİ KUSURLULAR VE ASLİ KUSURLULAR

Bilirkişi raporunda; mimari proje müellifi, statik proje müellifi, zemin etüdü sorumluları ve belediye imar birimi kusursuz; arsa sahibi ve belediye yapı kontrol birimi tali kusurlu; yapım sorumlusu müteahhit, yapı denetim sorumlusu, yapı denetim statik proje uygulama ve kontrol denetçileri ve şantiye şefi asli kusurlu olduğu kaydedildi.

İddianamede ayrıca bilirkişi raporunda tali kusur verilen kamu görevlilerinin soruşturma iznine tabi olmaları nedeniyle haklarında tefrik kararı verildiği bildirildi. Y.E., E.D., A.K., M.A., Y.C., G.T., B.G., E.G., D.H.E., S.A., A.C., A.İ., Hikmet Günsay, B.G hakkında “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçu”ndan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

Öte yandan şüphelilerden Hikmet Günsay, B.,G., G.T. ve B.G. halen tutuklu bulunuyor.

"KAR HIRSIYLA HAREKET EDİLDİĞİ İÇİN FACİAYA DAVETİYE ÇIKARILDI"

ANKA Haber Ajansı’na konuşan müşteki avukatı Ecevit Alkan, davanın ilk duruşmasının 19 Temmuz’da görüleceğini belirtti. Alkan, “Bu apartman 219 kişiye mezar oldu. Bu apartman imal edilirken, başından sonuna kadar, göz göre göre ve bilinçli olarak kar hırsıyla hareket edildiği için faciaya davetiye çıkarıldı. Sorumluluğu olanların en ağır cezaları alması gerektiğini düşünüyoruz. Takipsizlik kararlarına itiraz edeceğiz” dedi.

Öz Burak İnşaat, Hatay’da inşa ettiği konutları “En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz” reklamıyla pazarlamıştı. Hikmet Günsay’a ait şirketin yaptığı; Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı ve Alya Uçar Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı, yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: ANKA