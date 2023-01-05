'Bu çaba anketlere yansırsa başka bir Erdoğan görebiliriz'

Gazeteci Yaşar Aydın, seçimle ilgili tartışmanın son iki gündür yapıldığı biçimde demokrasi çerçevesinde yürütülmesi durumunda başka bir Recep Tayyip Erdoğan görülebileceğini söyledi.

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'Bu çaba anketlere yansırsa başka bir Erdoğan görebiliriz'

Birgün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılması ve akabinde işe alınan çalışanlar nedeniyle 'terör' soruşturmasıyla karşı karşıya kalmasını yorumladı.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve arkasından gelecek benzer yargıların kararını artık iktidar vermeyecek. Bu konuna Bahçeli ve Erdoğan’ın ortaklaştığı ve sonuna kadar gidilmesi konusunda talimat verdiği artık herkesin malumu" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Ama bu kararın yaşam bulması muhalefetin tutumuna bağlı. Oluşturulacak toplumsal muhalefet kamuoyunu belirlemeye başlarsa tüm bu kararların iktidar tarafından yeniden gözden geçirilmesi işten bile değil. Aday tartışmasından çıkarılıp son iki gündür yapıldığı biçimde demokrasi çerçevesinde yürütülürse ve bu çaba anketlere yansırsa biz başka bir Erdoğan görebiliriz. Çok doğal ki farklı yargı kararları da.

'BU DURUMDA BİLE SÜRECİN KAZANANI MUHALEFET OLACAKTIR'

İktidar kuşkusuz İstanbul’u ve onun yarattığı ekonomik kaynağı çok istiyor. Ama bu hamlelerin nedeni sadece bununla açıklanamaz. Bu hamlelerin arkasındaki gerçek motivasyon muhalefeti sürekli savunmada tutma, tedirgin etme ve çatlakları büyütme gayretidir. Bu çabanın sonuç üretememesi sadece yeni yargı kararlarının önünü kesmeyecek aynı zamanda seçim sürecini çok derinden etkileyecektir.

İktidar bloku topumun geniş kesimlerinin itirazına rağmen yargı eliyle siyaseti dizayn etme gayretini sürdürebilir. Ama bu durumda bile sürecin kazananı muhalefet olacaktır.

'İMAMOĞLU'NUN SAHAYA ÇIKMASIYLA MASA ARTIK 6'LI OLMAYACAK'

Ekrem İmamoğlu’nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısından edindiğim izlenim şu: İktidar İBB’ye yaptığı hamleyle İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını zora sokmuş olabilir. Ama çok daha güçlü bir figür haline getirdiği de bir gerçek. İmamoğlu rüzgarını yanına almak isteyen Altılı Masa’nın başkan adayı bu gerçeği göz önüne alacaktır. Çünkü İmamoğlu’nun sahaya çıkması ile masa artık 6’lı olmayacak."

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