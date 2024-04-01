Bitlis'te fark yüzde 1: AKP'ye çok yaklaşmıştı
Bitlis'te sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bitlis'te AKP adayı Nesrullah Tanğlay oyların yüzde 38.23'ünü alırken, DEM Parti'nin adayı Mehmet Nezir Karabaş oyların yüzde 37.38'ini aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Bitlis'te ise sandıkların yüzde 100'ü açıldı. İl genelinde 25.299 oy kullanılırken, 23.281'ü geçerli, 2.018'i geçersiz sayıldı.
2019 yerel seçimlerinde Bitlis Belediyesini 10.194 alınan oy ve %43.81 oy oranı ile kazanan AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay, tekrardan başkan seçildi.
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