İmamoğlu'ndan zafer konuşması: "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi"

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin sandıktan çıkacak sonucu merakla beklediği İstanbul'da oy sayma işlemi, saat 17.00 itibariyle başladı.

Megakent, iktidar cenahı için ifade ettiği anlam bakımından Ankara ile birlikte devamlı olarak gündemin ilk sıralarında yer alan illerin başında geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna 2019'da oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak bilinen ve 'Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı' olarak kayıtlara geçen Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmişti.

31 Mart 2019'da yapılan seçimi 13 bin oy farkla kazanmış; ancak iktidar partisinin itirazları üzerine bu oylamanın iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. İmamoğlu, bir kez daha yapılan seçimde Yıldırım'a karşı farkı 806 bin oya çıkarmış ve mazbatasına kavuşmuştu.

Bu mücadele ve gelişen süreçte detayları bizzat İmamoğlu tarafından kamuoyu ile paylaşılıp pek de yalanlanmayan engellemeler, kendisini muhalefet kanadının önde gelen aktörlerinden biri haline getirdi.

İmamoğlu, şimdi ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yarışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinede yer alan 17 bakan, bu süreçte sahaya inerek Kurum için seçim çalışması yapmıştı.

Gelişmeler, Gerçek Gündem'in canlı takibinde:

23:35 İmamoğlu: 1 milyon farkla öndeyiz

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre önde bitirdiği seçimle ilgili ilk açıklamasında 1 milyon farkla önde olduklarını söyledi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Artık seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim sitemimizde teknolojiyle birlikte elde ettiğimiz farklı veri akışlarının bir arada değerlendirilmiş haliyle yüzde 96’sının sonuçları elimizde var. 1 milyonun biraz daha üzerinde bir oyla hemen hemen sonuçlar belli olmuştur diyebilirim. Açıkçası yüzde 52 oy oranımızla, yüzde 39 buçuk civarında iki rakip arasındaki farkı tariflemekte.

Bunun yanı sıra bizi mutlu eden hedeflerimizin ilçeler noktasında da büyük oranda gerçekleşmiş olmasıdır. 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz noktasında hiçbir sorun yaşamadık.

Yanı sıra 11 belediyede de elde ettiğimiz veriler gereği, sonuçlanma aşamasına gelinmiş, sonuçları belli olmuş diyebileceğimiz ilçelerimiz. Bu ilçeler, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Şile. 11 ilçemiz bunlar ama başta şu anda Gaziospanpaia Pendik gibi rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini de ifade etmek isterim."

Bu gece 16 milyon İstanbullu sadece bana değil, elbette iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümet yetkilerine de mesaj vermiştir.

Bu başarının elbette paydaşları var. Saygıdeğer Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, Parti Meclisi üyelerimize, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü bir örgütsel mücadeleyi veren İl Başkanımız nezdinde bütün örgüt üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, ilçe başkanlarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonumuza gönüllü katılan on binlerce insanımızın varlığı bizi çok mutlu etmiştir. Elbette İstanbul ittifakını içselleştiren ve bu ittifakı güçlendiren halkımıza, İstanbul ittifakı kavramını kabul eden herkese yürekten teşekkür ediyorum."

23:10 Resmi olmayan sonuçlara göre el değiştiren ilçeler

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre el değiştiren birçok ilçe oldu.

Silivri MHP'den CHP'ye,

Çatalca AKP'den CHP'ye,

Eyüpsultan AKP'den CHP'ye,

Beyoğlu AKP'den CHP'ye,

Çekmeköy AKP'den CHP'ye geçti.

22:35 Sandıkların yüzde 74'ü açıldı

Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre sandıkların yüzde 74.93'ü açıldı.

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 50.43

Murat Kurum: Yüzde 40.84

22:10 Özel: İstanbul'da 12 belediyeyi daha kazandık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerle ilgili ilk açıklamasında İstanbul'da 12 belediye daha kazandıklarını duyurdu.

21:51 İmamoğlu farkı açtı

Anadolu Ajansı verilerine göre İmamoğlu, Kurum karşısında farkı yüzde 9.32'ye çıkardı.

21.20 MURAT ONGUN: MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRİYORUZ

Barış Pehlivan'ın aktardığına göre, Murat Ongun, İstanbul’da 200’den fazla belediye meclis üyesi beklediklerini açıkladı.

2019’da 312 üyeli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'nin 176, CHP'nin 128, MHP ve İYİ Parti'nin 4'er üyeleri vardı.

20:50 Beyoğlu el mi değiştiriyor?

Saat 20.53 itibariyle Anadolu Ajansı verilerine göre CHP, yüzde yüzde 49.39 ile yarışı önde götürüyor. AKP ise yüzde 42.34.

20:29 İstanbul'da puan farkı 8'in üstünde

Saat 20.29 itibariyle Anadolu Ajansı'na göre puan farkı 8'in üzerine çıktı. İmamoğlu, yüzde 50.03 ile önde. Kurum yüzde 41.25.

20:15 Küçükçekmece'de fark arttı

ANKA'ya göre Küçükçekmece'de CHP, yüzde 20'yi aşkın bir oranla öne geçti. 2019'da iki parti arasındaki fark yüzde 5'ti.

19.50 İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP’nin İBB adayı ve mevcut başkan Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Şu an itibarıyla yüzde 40’a doğru giden bir veriye sahibiz. Çok güçlü bir ekibimiz var il başkanlığında Bir de Tabii iki İstanbul Gönüllüleri vasıtalatıyla. ŞU an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Şu an da tabii ki oy tasnif işlemi devam ediyor.

İBB başkanlığı oylarını görüyoruz ve onların üzerinden konuşabiliyoruz. Tabii bizim için önemli olarak iki doküman daha var. Bir tanesi ilçe başkanlığı verisi ikincisi ilçe meclis üyeliği verisi.

Şu an itibarıyla biz bütün vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme konusunda iyi bir veriye sahip olduğumuzu düşünüyorum"

19:38 Fark 6 puandan fazla

Anadolu Ajansı'na (AA) düşen son verilere göre 7.74 puanla İmamoğlu önde.

19:25 Kritik ilçelerde son durum

BEYOĞLU:

ANKA - CHP: Yüzde 61.23 AKP: Yüzde 35.53, YRP: Yüzde:2

AA - CHP - Yüzde 55.05 , AKP: Yüzde 39.23, Diğer: Yüzde 2.41

ÜSKÜDAR:

ANKA: CHP: Yüzde 60.02, AKP: Yüzde 38.3, YRP: Yüzde 1.17

AA - CHP: Yüzde 51.14, AKP: Yüzde 39.32, Zafer Partisi: Yüzde 2.50

KÜÇÜKÇEKMECE:

AA - CHP: 58.63, AKP: Yüzde 35.94, DEM Parti: Yüzde 1.26

ANKA - CHP: 63.89, AKP: Yüzde 35.94, DEM Parti: Yüzde 1.5

19:15 ANKA'dan gelen ilk verilere göre İmamoğlu önde

Saat 19.15 itibariyle ANKA'dan gelen ilk verilere göre açılan sandık sayısı yüzde 10.

İmamoğlu yüzde 58.79, Kurum yüzde 37.65.