Bekir Şahin’den Süleyman Soylu ziyareti

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Meclis’te ziyaret etti.

Bekir Şahin’den Süleyman Soylu ziyareti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’yken Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında kapatma davası Bekir Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Şahin, şimdi Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı.

Soylu bu görüşemeye ilişkin X’ten yaptığı paylaşımda, “Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sn. Bekir Şahin’i Gazi Meclisimizde ağırladık. Görev süresince hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır. Emekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

ATANDIKTAN 9 AY SONRA KAPATMA DAVASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Haziran 2020'de, Yargıtay'da yapılan oylamada 4. olmasına rağmen başsavcı olarak atadığı Bekir Şahin, 17 Mart 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmıştı. İddianame, eksiklikler nedeniyle 31 Mart 2021'de AYM tarafından oy birliğiyle reddedilmişti. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 7 Haziran 2021'de tekrar dava açmıştı.

Şahin, 19 Aralık 2022’de ise HDP'ye Hazine yardımının yapıldığı hesaba tedbiren bloke konulmasını talep etmişti. Talebe ilişkin 5 Ocak’ta kararını veren AYM, HDP’ye yapılması beklenen Hazine yardımına geçici bloke koymuştu. Daha sonra bloke kararı kaldırılmıştı.

Ahmet Şık'tan TBMM'de 'Ayhan Bora Kaplan' soruları: 'Soylu ve ekibi işin içinde mi?'Ahmet Şık'tan TBMM'de 'Ayhan Bora Kaplan' soruları: 'Soylu ve ekibi işin içinde mi?'Güncel

Ali Yerlikaya sunum yaparken Süleyman Soylu salonu terk etmiş!Ali Yerlikaya sunum yaparken Süleyman Soylu salonu terk etmiş!Siyaset

Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."Siyaset

Dizi için milyonlarca lira harcanmıştı. ATV'den beklenmedik final kararı Dizi için milyonlarca lira harcanmıştı. ATV'den beklenmedik final kararı
iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı
CHP Sözcüsü’nden MHP’li Yalçın’ın açıklamalarına tepki: Kin, nefret ve lümpenlik kokan üslup CHP Sözcüsü’nden MHP’li Yalçın’ın açıklamalarına tepki
Ayşe Ateş’ten Semih Yalçın’a ‘iddianame’ yanıtı Ayşe Ateş’ten Semih Yalçın’a ‘iddianame’ yanıtı
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
3 ilçeyi birbirine bağlayacak! İBB Meclisi'nden geçti: Yeni tramvay geliyor İBB Meclisi'nden geçti: Yeni tramvay geliyor