Bekir Şahin’den Süleyman Soylu ziyareti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’yken Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında kapatma davası Bekir Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Şahin, şimdi Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı.

Soylu bu görüşemeye ilişkin X’ten yaptığı paylaşımda, “Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sn. Bekir Şahin’i Gazi Meclisimizde ağırladık. Görev süresince hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır. Emekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sn. Bekir Şahin’i Gazi Meclisimizde ağırladık.



Görev süresince hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır. Emekleri için teşekkür ederiz pic.twitter.com/wGgsYovHX0 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 12, 2024

ATANDIKTAN 9 AY SONRA KAPATMA DAVASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Haziran 2020'de, Yargıtay'da yapılan oylamada 4. olmasına rağmen başsavcı olarak atadığı Bekir Şahin, 17 Mart 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmıştı. İddianame, eksiklikler nedeniyle 31 Mart 2021'de AYM tarafından oy birliğiyle reddedilmişti. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 7 Haziran 2021'de tekrar dava açmıştı.

Şahin, 19 Aralık 2022’de ise HDP'ye Hazine yardımının yapıldığı hesaba tedbiren bloke konulmasını talep etmişti. Talebe ilişkin 5 Ocak’ta kararını veren AYM, HDP’ye yapılması beklenen Hazine yardımına geçici bloke koymuştu. Daha sonra bloke kararı kaldırılmıştı.