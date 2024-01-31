Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li Aysu Bankoğlu: Dayanamadım

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) seçilerek Meclis'e giren Can Atalay'ın milletvekilliği, Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edildiği karar okunarak düşürüldü. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li Aysu Bankoğlu, "Planlı bir şey değildi. Dayanamadım" dedi.

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Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li Aysu Bankoğlu: Dayanamadım

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Dün Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın gönderdiği kararın okutulmasından önce CHP'nin kapalı oturum talebi kabul edildi. Kapalı oturumun ardından Meclis'te bir ilk yaşandı ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez bu konuda hak ihlali kararı vermiş olmasına rağmen Genel Kurul'da Can Atalay kararı okunarak milletvekilliği düşürüldü.

Genel Kurulu yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ'a, kararı okuduğu sırada anayasa kitapçığı fırlatıldı. Kitapçığı fırlatanın CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu olduğu öğrenildi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, konuya ilişkin Sözcü’ye yaptığı açıklamada, "Planlı bir şey değildi. Anayasayı göstermeye gittim ama dayanamadım fırlattım" dedi.

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CHP Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay
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