BBP Genel Başkanı Destici: 81 ilde kendi logo ve adaylarımızla seçime gireceğiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Merkezi'nde Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.

Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. BBP olarak adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Seçimlere ilişkin de konuşan Destici, "81 ilde kendi logo ve adaylarımızla seçime gireceğiz" ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI BÜTÜN OLARAK YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu:

“Halkımızın toplumuzun haklı talepleri oldu, EYT'liler, 3600 ek göstergeler gibi. Bugün de yine haklı talepleri olan vatandaşlarımız var. Öğretmenler, geçici işçiler gibi bunların da takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir. Parti olarak önümüzdeki sçeimlerde Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak devam ediyoruz. Adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği, milletin geleceği açısından çok önemli.

“81 İLDE KENDİ LOGO VE İSİMLERİMİZLE SEÇİME GİDECEĞİZ”

İkinci ayağı seçimlerin burada da BBP olarak görüştük ve konuştuk. Uzlaştık. BBP seçimlerde güçlü kuvvetli ihtimal ki, milletvekili aday adayı başvurularımızı başlatacağız. 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu, adaylarıyla seçime katılacaktır. Hem ülkemiz için hem partimiz, Cumhur İttifakı için hayırlı olmasını niyaz ediyorum.

Seçime kadar farklı gelişmeler olursa onu da değerlendiririz. Değerlendirmeler sonucunda BBP'nin mevcut oy potansiyelini sandığa taşıması Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde çok önemli.

İttifak içinde olduğumuz için barajsız bir seçime giriyoruz. BBP potansiyel açısından Türkiye'nin 5. büyük partisi. BBP'nin yüksek sayıda Meclis'te milletvekili olacağına ve potansiyelini ortaya çıkaracağına inanıyorum.

CUMHUR İTTİFAKI'NA YENİ PARTİLER DAHİL OLACAK MI?

Partilerle görüşmeler devam ediyor. Olumlu gittiğini biliyoruz. Bu görüşmeleri AK Parti heyeti sürdürüyor. Sanıyorum birazdan Ömer Bey gelip bu konular hakkında bilgilendirecek.

Görüşmede seçim sürecinin yanı sıra Cumhur İttifakının yol haritası ele alındı. Deprem bölgesindeki son durum da değerlendirildi.”