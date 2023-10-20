Başsavcının mektubu yargıyı sarstı | HSK yetkilisi: "İçimizdeki çürük elmayı atmazsak diğer kasadakiler de çürüyecek"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, kendi sorumluluğunda olan Kartal Anadolu Adliyesi’nde yaşanılanları bir mektupla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) bildirdi.

Uçar, HSK’ya gönderdiği yazıda bazı ve hâkim ve savcılarla ilgili “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını dile getirdi.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın mektubu haberleştirmesinin ardından ülke gündeminde en çok tartışılan konu başlıklarından biri haline gelen mektupla ilgili yapılan haber ve yorumlara büyük bir hızla sansür kararları alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama da sansürden nasibini aldı.

HSK YETKİLİSİ ADLİYEDE YAŞANANLARI ANLATTI

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, “’Çeteler, çetecikler’ ve ürküten sözler” başlıklı yazısında, yaşananlarla ilgili HSK yetkilisinin sözlerini aktardı.

Gazeteci Öztürk, HSK yetkilisinin sözlerini şöyle aktardı:

“Başsavcı İsmail Uçar'ın dilekçesi, iddiaları ve adliyede konuşulduğunu öğrendikleri konuların ne olduğunu HSK yetkilisi anlatıyor:

‘Ağustos ayında adli tatil sırasında bir hakim 4 kez nöbet tutmuş. Bir avukat grubunun, bu hakimin nöbetine denk getirip, çok sanıklı, çok şüphelisi olan, yakalanan uyuşturucu miktarı yüksek olan, ya da 1,5 milyon Euro'luk altın gaspı gibi dosyalarda tahliye talep ediliyor, hakim da sürekli bu talepleri yerine getiriyor.

Hakim, üst bir göreve getirilmesine rağmen görevden ayrılmayıp çalışmaya devam ediyor. Oysa tebligatı yapıldığında herkes bir an önce ayrılıp yeni mahkemesine geçmek ister. Bir üst göreve atanan hakimin yerine atanan hakim, ne zaman görevden ayrılacağını sormasına rağmen ‘Acele etme işte; tebligatımız geldi, ayrılacağız' diyor. 30 Eylül'de tahliye kararları veriyor, 1 Ekim'de yeni görev yerine geçiyor.”

“HELE BİR DOSYADA 125 KİLO UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞI VAR ONDA BİLE SONUÇ ALINAMAMIŞ”

“Başsavcı İsmail Uçar, kendisini ulaşan bilgileri, HSK'ya iletmek zorunda. Bildirmezse kendisi suç işlemiş, görevi kötüye kullanmış, hatta o yapının içinde olmakla da suçlanabilir” diyen Saygı Öztürk, yazısını şöyle sürdürdü:

“Uçar, adliyede edindiği bilgilerle tutanağı bağlattı. HSK'ya hem sözlü hem de yazılı olarak durumu anlattı. 17 ayrı dosya ile ilgili tutanaklar tutuldu? HSK yetkilisi belge ve bilgilere ve anlatılanlara dayanarak şunları söyledi:

‘Başsavcıya, savcılardan, ‘Para karşılığı bazı tutukluların tahliye edildiği' duyumları geliyor. ‘Bunları inceleyin' diyor. Görülüyor ki özellikle uyuşturucu suçlarından tutuklulardan çok sayıda tahliyeler olmuş, itirazlardan sonuç alınamamış. Hele bir dosyada 125 kilo uyuşturucu madde kaçakçılığı var. Onda bile sonuç alınamamış. Bunlar tutanağa bağlanıp Başsavcıya veriliyor.’

KATİPLER TEHDİT EDİLİYOR

HSK yetkilisi, daha ilginç olaylar anlatıyor. Örneğin bir hakim, nöbetçi olmamasına rağmen bazı dosyalara müdahale ediyor, kendisine dosyanın getirilmesini istiyor. HSK yetkilisi adliyedeki olayı şöyle anlatıyor:

‘İlginçtir, o dosyalar hep saat 17.00'den sonra bir hakime götürülüyor. Çok sanıklı, önemli iddialar içeren dosyalarla ilgili tutuklu olanlar da genelde saat 17.00'den sonra tahliye ediliyor. Başsavcı, yapacağını yaptı. Bundan sonrası HSK müfettişleri soruşturma izni isteyecek. Sonra kurul buna soruşturma izni verirse taraflar savunmasını yapacak.

Bir adliyemizde bunların olduğunun konuşulması bile üzücü. Katipleri arayıp, ifade vermemeye zorlandıkları, başsavcının görevden alınacağı o yüzden kendilerinin sıkıntı yaşamaması için aleyhte ifade vermemesi isteniyormuş. Katipler arasında, kendilerinin tehdit edildiğine ilişkin tutanak düzenleyenler olduğu da bize bildirildi.’”

"İÇİMİZDEKİ ÇÜRÜK ELMAYI ATMAZSAK..."

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Öztürk, yazısını şöyle noktaladı:

"HSK yetkilisi, 'Evet, bu konuların gündeme gelmesi tabii ki bizleri üzüyor, yargı yıpranıyor. Ama içimizdeki çürük elmayı atmazsak diğer kasadakiler de çürüyecek. Yargımız temiz kalmalı' diyor.

Asıl yargıyı yıpratan bu iddialar doğruysa üzerine gidilmemesi, gereğinin yapılmaması olur. Cefakarca görev yapan yargı mensuplarımızın hep yanındayız. Ama temiz bir yargı için bunları da yazmak bir görevdir…"

ADALET BAKANI SORUŞTURMA AÇILDIĞINI DUYURDU, “YORUM YAPMAYIN” DEDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dört gün önce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yargıdaki işleyişe ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiği ihbar mektubuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun söz konusu iddiaları titizlikle araştıracağını, inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlemleri tesis edeceğini söyledi. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylemin karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Bakan Tunç, genelleme yapılıp, yargı teşkilatının tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

MUHALEFET TEPKİLİ

İsmail Uçar'ın mektubunun ortaya çıkmasının ardından muhalefet yargıda yaşananlara tepki gösterdi. Mektupla ilgili çok sayıda soru önergesi verildi. Muhalefet liderleri yaptıkları konuşmalarda yaşananlara değindi ve soruşturmanın hızla tamamlanmasını istedi.