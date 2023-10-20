FEDAŞ işçileri, grevlerinin 73. gününde Tunceli İl Müdürlüğü'nün çatısına çıktı

Grevlerinin 73. gününde olan FEDAŞ işçileri, güvenceli çalışma, insanca yaşam ve işten çıkarmalara karşı, Tunceli İl Müdürlüğü'nün çatısına çıktı.

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Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş. (FEDAŞ) işçileri, 9 Ağustos’tan beri ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 73. gündür grevde.

FEDAŞ işçileri bugün, “Aksa Sözünü Tut Talepleri Karşıla” yazan bir pankartla Tunceli İl Müdürlüğü çatısına çıkarak bir protesto gerçekleştirdi.

İşçiler, tüm arkadaşları işe alınmadığı, sorunları çözülmediği sürece çatıda kalmaya devam edeceklerini beyan etti.

Eylemlerine sabah saatlerinden bu yana devam eden işçilerin yanlarına herhangi ir bir yetkili gelmezken Disk Enerji-Sen “Arkadaşlarımızın başına gelebilecek herhangi bir şeyin sorumluları; FEDAŞ Tunceli il müdüründen, Elazığ’daki bölge müdürüne oradan işçilerini haftalardır oyalayan Kazancı Holding Aksa Şirketi İcra Kurulu üyesi yöneticilerine varıncaya kadar herkestir” paylaşımını yaptı.

'BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ'

Grevdeki işçilere desteğe gelmek isteyen Belediye işçileri engellenmek istendi.

Engellemeyi tanımayan işçiler “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganı atarak direnen işçilerin yanına ulaştı.

VEKİLLERDEN DESTEK

Yeşil Sol Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, FEDAŞ işçilerinin eylemlerine destek paylaşımlarında bulundu.

Kordu, “73 gündür insanca yaşam istiyoruz diyerek grevde olan FEDAŞ işçileri çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesi ve haksızlığa son verilmesi için FEDAŞ binasının çatısında işverenlere sesleniyorlar. Şu bilinmelidir ki bu süreç Kazancı Holding İcra Kurulu ve Aksa Fırat Elazığ bölge Müdürlüğü sorumluluğundadır. Bir an önce işçileri geri alın. Dersimin onurlu halkının yaşam alanlarını görmezden gelmeyin. İşçilerin insanca yaşam için mücadelesinin yanındayız ve sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Karaca ise “Dersim'de, direnişteki FEDAŞ işçileri iş yerinin çatısına çıktılar. Direnişteki 7 işçi, sabah saatlerinde görüşmelerin tıkanması, taleplerinin kabul edilmemesi üzerine iş yerinin çatısına çıktı. İşçilerin can güvenliği konusunda yaşanacak en ufak bir şeyin sorumlusu Kazancı Holding'tir! İşçilerin talepleri basit: İnsanca yaşanacak ücret, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ve sendikal örgütlülüklerinin tanınması. İşçilerinin haklı taleplerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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