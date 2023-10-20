Tutuklama kararı çıktı: “Gönderilerinde milliyetçi paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir”

Geçtiğimiz haftalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Muhbir haber sayfasının yöneticisi Süha Çardaklı’nın da içinde bulunduğu 27 kişi, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 8'i hakkında tutuklama kararı verilmişti.

TUTUKLAMA KARARI

Gazeteci yazar İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, soruşturmanın ikinci dalgasında, üç gün önce ‘Aykırı’ ve ‘Muhbir’in editörleri Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek adlı 4 genç gözaltına alındı.

Gün içinde mahkemeye çıkarılan Serkan Kafkas tutuklandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gelişmeyi sosyal medya hesabından "Türk milliyetçisi Serkan Kafkas kaçma ve delil kararma şüphesi ile tutuklandı. İngiliz işgal güçleri de Türk milliyetçilerini tutuklamıştı" ifadeleriyle duyurdu.

Türk milliyetçisi Serkan Kafkas kaçma ve delil kararma şüphesi ile tutuklandı. İngiliz işgal güçleri de Türk milliyetçilerini tutuklamıştı. @zaferpartisi October 20, 2023

"GÖNDERİLERİNDE MİLLİYETÇİ PAYLAŞIMLARDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Saymaz'ın Sözcü'deki ilgili yazısı şöyle:

‘Aykırı’ ve ‘Muhbir’in editörleri Furkan Uludağ ve Serkan Kafkas ile Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek adlı iki genç gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, dört genç hakkında “Ülkemizde sığınmacılara karşı meydana gelen olaylarla alakalı olarak” dijital inceleme tutanakları ve araştırma raporu hazırladı.

Kafkas için, sanki suç işlemiş gibi şöyle deniliyor:

“Gönderilerinde milliyetçi paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir.”

Kanıt diye Kafkas’ın 8 Aralık 2022’deki paylaşımını cımbızla çekip almışlar. Bu tweet’in “suça konu paylaşımlardan olabileceği” savunuluyor.

Paylaşım şöyle:

“Bir zamanlar ‘çözüm sürecinin’ karşısında durmak, Ergenekon kumpasına direnmek ne ise bugün ülkemizin göç akınları ile istila edilmesine karşı durmak da o. Devletin bekası ancak bu topraklardaki Türk varlığını korumak ile mümkün. Uyanış bu yüzden kıymetli. Uyanın!”

Kendisini en yerli ve en milli kabul eden, muhalefeti milliyetçilikten sorgulama yetkisini kendisinde gören Cumhur İttifakı iktidarında bir editör “milliyetçi paylaşımlarda bulunmak” ile suçlanıyor!

'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI BİLİRKİŞİ Mİ?'

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesinin 3 Ekim 2023’te hazırladığı araştırma raporunda ‘Muhbir’ için “Yabancı karşıtı paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı” diye yazıyor.

Raporda Muhbir’de paylaşılan beş habere yer veriliyor. Bu haberlerin tümü ajanslarda, gazetelerde, televizyonlarda ve haber sitelerinde yayınlanmış.

Emniyet raporunda, haberlerin gerçek dışı olduğunu iddia eden İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin karşı paylaşımları kanıt gösteriliyor. Bir iddianın gerçek olup olmadığını tespit etmek için başvurulacak makam, Cumhurbaşkanlığı’nın propagandasını yöneten İletişim Başkanlığı mı? Bu kurum adliyelerde bilirkişiliğe başladı da haberimiz mi yok?

Kaldı ki bu platformlar yanılmış ve yanıltmış olabilir. Tekzip makamı nezarethane midir?

'YÜZDE YÜZ TEYİT ETMEMEK'

Çardaklı ve Kafkas arasındaki Whatsapp yazışması soruşturma makamının zihin dünyasını ortaya koyuyor. Çardaklı, 18 Ağustos’ta Kafkas’a “Yüzde 100 teyit olmadan girmeyelim” diyor.

Yazışma bağlamdan koparılıyor. Niyet okunarak, “Bu mesajı ile Kafkas’la hareket ettikleri ve paylaşımların da yüzde 100 teyit edilemeden paylaşıldığı anlaşılmıştır” deniyor.

Yahu, yüzde 100 teyit etmemek diye bir suç icat edilirse iktidar yanlısı basının toptan gözaltına alınması gerekir. Bir kişi bile gün yüzü göremez! Furkan Uludağ’ın da “Bir grup Suriyeli sığınmacı 15 yıldır köftecilik yapan vatandaşların dükkanına saldırdılar. Vatandaşın mahalleyi terk edeceği öğrenildi” şeklindeki WhatsApp mesajı bile suç unsuru sayıldı.

'AMAÇ, İSYANI BASTIRMAK'

Kafkas, Uludağ ve iki milliyetçi genç tutuklanabilir.

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde uyuşturucu satıcılarını ve yasadışı bahisçilerin rüşvetle tahliye edildiği iddiası ayyuka çıkarken. Haklarında karapara aklama suçlaması bulunan görgüsüzler ailesi Dilan ve Engin Polat, geceleri sıkıldıkça Twitter’in Space Odası’nda gazeteci azarlarken, eski AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, kocasına verdiği 2.5 milyon doları nasıl kazandığını mahkemeye açıklama gereği bile duymazken, iktidarın gücü ülkenin sığınmacı tehdidine uğradığını düşünen milliyetçi gazeteci ve gençlere yetiyor. Çünkü biliyorlar. Bugün siyasi tercihleri, kimlikleri, inançları itibariyle bölünmüş Türk halkının, üzerinde nadiren ittifak ettiği sorunlardan biri de sığınmacılık. Halkın sığınmacılardan kaynaklı isyanını bastırabilmek ve itiraz edenleri sindirebilmek için gençleri “milliyetçi paylaşımda bulunmak”tan gözaltına alıyor ve tutukluyorlar. Hatta cezaevinde saçlarını üç numaraya vuruyorlar. Bir dahakine, saçlı deriye usturayla hilal ve yıldız kazısınlar ki, tam olsun.”