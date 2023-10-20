Başsavcının 'yargıdaki çete' mektubunun ardından HSK'da 'sessiz' değişim

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, 6 Ekim 2023’te Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) Genel Sekreterliği’ne bir mektup göndermişti.

Yazıda bazı ve hâkim ve savcılarla ilgili “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını dile getirmişti.

Başsavcı İsmail Uçar'ın bu mektubu gündemde kendine uzun bir süre yer bulurken konuyla ilgili haberlere erişim engeli getirilmişti.

Gazeteci yazar Tolga Şardan, bugünkü yazısında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yaşanan bazı 'sessiz' değişimlere dikkat çekti.

Şardan, yaşanan bu değişimlerin HSK Başkan Vekili Halil Koç'a yönelik hareket olarak değerlendirildiğini aktardı.

Tolga Şardan'ın T24'deki yazısından ilgili kısım şöyle:

"HSK Genel Sekreteri ve iki genel sekreter yardımcısının değişmesi, yargı kulislerinde sıkça konuşulan konu başlıklarından. Eski Genel Sekreter Seyfi Han'ın Yargıtay üyesi seçilmesinin ardından İstanbul Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Atilla Öztürk'ü genel sekreter olarak atadı.

Geçen eylülde ise, iki genel sekreter yardımcısı atandı. Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Cem Karaca ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Akın yeni genel sekreter yardımcısı oldu.

Karaca ve Akın'ın göreve gelmesiyle birlikte Reşat Sağlık ile Harun Karakuş, Adalet Bakanlığı bünyesine alındı. Yargı çevrelerinde, özellikle Sağlık'ın görevden alınması, mevcut HSK Başkan Vekili Halil Koç'a yönelik hareket olarak değerlendiriliyor. Yeni genel sekreterlerden Karaca'nın atamalardan sorumlu olmasının, eylülde yayımlanması beklenen ancak henüz çalışmaları devam eden mazeret kararnamesinin genişletileceği beklentisini doğurdu.

Son düzenlemeleri yapıldığı ifade edilen kararnamede, bir süredir kamuoyunda tartışılan yargıdaki menfaat iddiaları çerçevesinde görevlendirmeler yapılacağı, yargı çevrelerinde seslendirilen diğer bir konu başlığı. Kararnamenin yayımlanmasıyla Adalet Bakanlığı ve HSK'nın "temiz yargı"yı yaratmak için ne kadar çaba gösterdiğini hep birlikte göreceğiz."