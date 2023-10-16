Yargıda rüşvet iddiaları Meclis gündeminde... CHP'li Bülbül: 'Ne HSK'den ne bakanlıktan çürümüşlüğe karşı ses çıkmıyor'

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, yargıdaki rüşvet ve baskı iddialarına ilişkin, “HSK ve Adalet Bakanı neden günlerdir sessiz?” diye sordu. CHP’li Bülbül Adalet Bakanı Tunç’u göreve çağırdı.

Yargıdaki rüşvet çarkı, usulsüz verilen kararlar ile hakim ve savcılar üzerindeki baskılara dair gündeme gelen iddialarla ilgili CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bülbül, açıklamasında bu iddiaların yapıldığı haberlere verilen erişim engellini de eleştirerek şunları söyledi:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar haberlere erişim engelinin, adli kontrol ve tahliye kararlarının rüşvetle alındığını anlatmıştır. Bahsi geçen iddiaların yanı sıra talep edilen karara göre fiyat listesi yapıldığı dahi kamuoyuna yansımıştır. Sayın Uçar’ın mektubunun üzerinden günler geçmesine rağmen ne HSK’dan ne de Adalet Bakanlığı’ndan yargıdaki bu vahim iddialara ve çürümüşlüğe karşı ses çıkmıyor. Ne bir soruşturma başlatıldığına dair açıklama ne de yapılacak işlemlerle alakalı bilgilendirme var. Bununla birlikte Sayın Uçar’ın yazısında adı geçen yargı mensuplarından herhangi bir yalanlama da gelmedi.”

“ERİŞİM ENGELİ KARARI TAM BİR AYMAZLIK”

Tüm bu yargıdaki çürümüşlüğü ortaya koyan iddialara rağmen, habere erişim engeli getirilmiş, ardından da içerikten çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karar yargının hesap verebilirlik ilkesinin ve halkın haber alma hakkının ihlalidir. İddiaların yargı mensupları tarafından soruşturulmayacağı, soruşturulsa da yapılacak yargılamada objektif olunmayacağı, vatandaşın gerçekleri bilmesinin istenmediğinin ispatıdır. Ayrıca erişim engeli kararı için yargı mensuplarının para aldığı iddiası da yer alırken bu tam bir aymazlıktır.

Buradan Adalet Bakanlığı’nı, HSK’yı ve işini layıkıyla yapan savcıları göreve davet ediyorum. Bu vahim iddialar bir an önce araştırılmalı, rüşvet ağına karışan herkes hakkettiği cezayı çekmeli ve kirli düzene bir an önce son verilmelidir.”

ARAŞTIRMA KOMİSYONU İÇİN ÖNERGE

CHP’li Bülbül, “yargıda rüşvet ve usulsüz işlem iddialarının kapsamlı şekilde araştırılması ve bu hususta devlet kurumlarınca gerçekleştirilmesi gereken politikaların tespiti amacıyla” araştırma komisyonu kurulması için de Meclis’e önerge verdi.

Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemi ile bir soru önergesi de verdi. Önergesinde ‘’İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın bu önemli raporundaki hususlar yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin ve hakimlerin tarafsızlığı ilkelerinin kalmadığını ortaya koymakla birlikte, vatandaşın haklarının gasp edildiğinin de göstergesidir.’’ diyen Bülbül şu soruları yöneltti:

1.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ya sunduğu rapora dair adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

2.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ya sunduğu raporda somut olarak suç işlediği iddia olunan kişiler ile ilgili savcılık soruşturması başlatılmış mıdır?

3.Bahsi geçen suçlara ilişkin faillerin tahliye edilmesi için rüşvet verildiği yönünde iddialar araştırılmış mıdır? Rüşvet alan yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu yargı mensupları hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

4.Haberlere erişim engeli kararlarının rüşvetle verildiğine ilişkin iddialar araştırılmış mıdır? Rüşvet alan yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu yargı mensupları hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

5.Bazı hakimlerin rüşvet alabilmek amacıyla dosya takibi yaptığına ilişkin iddialar araştırılmış mıdır? Bu yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu kişiler hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

6.Hakimlerin görevde yükselmesi yönünde önerilerde bulunan yargı mensuplarının olduğuna ilişkin iddialar araştırılmış mıdır? Bu yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu kişiler hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

7.Mobing uygulayan yargı mensuplarının olduğuna ilişkin iddialar araştırılmış mıdır? Bu yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu kişiler hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

8.İddialarda adı geçen yargı mensuplarının ve bu kişilerin eş ve çocuklarının mal varlıkları ile ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Mal varlıkları hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?

9.Ülkemizde yargının geldiği son durum göz önüne alınarak yargının bağımsız ve tarafsız olması, vatandaşın yargıya olan güveninin sağlanması adına Bakanlığınızca yapılan yahut yapılması planlanan herhangi bir uygulama mevcut mudur?