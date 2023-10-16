Kılıçdaroğlu, 'CHP'de değişim' skecinden sonra Güldür Güldür ekibini aradı

Güldür Güldür Show'un 'CHP'de değişim' skeci gündem oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, skeci izledikten sonra Güldür Güldür ekibini arayarak programa katılmak istediğini söyledi.

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Kılıçdaroğlu, 'CHP'de değişim' skecinden sonra Güldür Güldür ekibini aradı

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür'de CHP'deki değişim tartışmalarına gönderme yapılan skecin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayarak programa katılmak istediğini söyledi.

Cumartesi günleri yayınlanan Güldür Güldür Show, 11. sezonunun ilk bölümünde CHP içindeki 'değişim' tartışmalarına değinerek 'balkon', ‘sandalyeleri kaptırma’ ve ‘taban’ gibi konulara gönderme yaptı. CHP'deki değişimin “Yeniliyoruz” adlı skeçle sahneye taşındığı bölümde Kılıçdaroğlu’nun değişimi istememesi “Kültür mirası gibi parti, hiçbir şeyi yeniletmiyorsunuz” sözleriyle anılırken, bölümden alıntılar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Programın ardından Kılıçdaroğlu, ekibi arayarak tebrik etti ve programa katılmak istediğini söyledi.

Güldür Güldür'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı ve dün akşam yayınladığımız skeçle ilgili “Eskiden çok yapılıyordu bu şekilde mizah, siyasiler memnuniyetle ve hoşgörü ile karşılıyordu çok değer veriyordu. Şimdi de sizin bu tip hicivlere yer vermeniz çok değerli. Bu mizaha siyasetin, siyasilerin ve en önemlisi halkın ihtiyacı var. Beğenerek izledim ve emeği geçen herkesi kutluyorum ve eğer kabul ederseniz uygun bir zamanda seyretmeye gelmek istiyorum” dedi. Teşekkür ediyoruz ve bekliyoruz."


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