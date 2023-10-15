CHP Sakarya'da da değişimciler kazandı

CHP'de gözler Sakarya İl Kongresi'ndeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı’nın ve 78 yönetim kurulu üyesinin belirleneceği 38. Olağan Sakarya İl Kongresi öğle saatlerinde Serdivan'daki bir otelde saat 12.00 itibarıyla başlayıp akşam saatlerine kadar sürdü.

Serdivan'daki bir otelde düzenlenen kongrede, Ergün Özkan ve Oğuz Can Curoğlu İl Başkanlığı için yarıştı.

226 delegenin oyunu alan Oğuz Can Curoğlu, 207 oy alan Ergün Özkan'a 19 oy fark atarak CHP'nin yeni Sakarya İl Başkanı oldu. 17 delegenin ise oy kullanmadığı bir delegenin de boş oy attığı öğrenildi.

Oy sayımının ardından Oğuz Can Curoğlu taraftarları arasında büyük sevinç yaşandı. Seçim sonrası partililerin Ecevit Keleş'e koşması ise dikkatlerden kaçmadı.

Seçime girmeyen mevcut başkan Cengiz Çiçek, seçimi kazanan Oğuz Can Curoğlu'nu ve Ergün Özkan'ı sahneye çağırdı. Ergün Özkan sahnede seçimi kazanan Curoğlu'nu tebrik etmesi sonrası partililer bu sahneyi alkışladı.

DÜN YAPILAN BARTIN KONGRESİNİ DE DEĞİŞİMCİLER KAZANMIŞTI

Dün yapılan CHP Bartın İl Başkanlığı seçimini de 'Değişimcilere' yakın isim İsmail Cem Akyol kazanmıştı.

Bartın Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen CHP Bartın 38. Olağan İl Kongresinin divan başkanlığını CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka yaptı. Mehmet Yıldırmak ile İsmail Cem Akyol'un aday olduğu kongrede, 193 delegenin 185'i oy kullandı.

Oyların 94'ünü alan İsmail Cem Akyol, CHP Bartın İl Başkanı oldu. Diğer aday Yıldırmak ise 91 oy aldı. Kongrede, il yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.