Bakırköy-Kirazlı metro hattı için tarih ve duraklar belli oldu

7 durak arasında hizmet verecek olan Bakırköy-Kirazlı metrosunun açılışı tarihini Ulaştırma Bakanı Uraloğlu duyurdu. 2024 Şubat'ta açılması planlanan hattın günde 1 milyon yolcu taşıması hedefleniyor

Bakırköy-Kirazlı metro hattı için tarih ve duraklar belli oldu

8,4 km uzunluğunda olacak Bakırköy-Kirazlı metro hattının 2024'ün ilk çeyreğinde açılması bekleniyordu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın 2024 Şubat ayında açılacağını duyurdu.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcunun bu hattımız ile seyahat etmesini öngörüyoruz. Hattın işletmeye alınması ile, Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır" açıklaması yaptı.

BAKIRKÖY KİRAZLI METROSU İSTASYONLARI

7 durak arasında hizmete girecek olan Bakırköy Kirazlı metrosunun durakları şöyle:

Özgürlük Meydanı
İncirli
Haznedar
İlkyuva
Yıldıztepe
Molla Gürani
Kirazlı

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