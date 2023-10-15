15 Ekim son tarih: 65 yaş üzerine ücretsiz yolculuk kalkıyor

Akaryakıtta artan maliyetlerin ardından 65 yaş üstü yurttaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanması tartışmalara yol açtı.

Özel Halk Otobüsleri 15 Ekim'de bu uygulamayı sonlandıracağını açıklamıştı.

"GERİ KALAN 26 GÜN TAŞIMAYACAK"

NTV'de yer alan habere göre, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde tüm özel halk otobüslerinin sadece ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını ifade etti.

Soydaş, "Türkiye genelindeki tüm özel otobüsleri yalnızca ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak" şeklinde konuştu.

Şehit aileleri, gazi aileleri, emniyet mensupları ve basın mensuplarının ise ücretsiz taşımadan sürekli olarak yararlanabileceği aktarıldı.