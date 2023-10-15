Tarihi İstanbul Surları'nda ceset bulundu

Olay, saat 15.00’da Fatih Ulubatlı Hasan Kavşağı mevkiinde bulunan Tarihi Topkapı Surlarında meydana geldi. Vatandaşlar, hareketsiz yatan bir erkek gördü. Bunun üzerine vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda ceset üzerinde izler olduğunu 35 yaşında olduğu tespit edildi. İncelemeler sonunda surların üstünden itfaiyenin yangın merdiveni ile aşağıya indirilen ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.