Başarır'dan Turgut Altınok'u terletecek soru: Mal varlığın Sabancı ailesinin, koç ailesinin yaklaşık sekizde biri, nereden buldun bu parayı?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin seçim çalışması için gittiği Bolu’da açıklama yaptı.

Başarır, şunları kaydetti:

"Turgut Altınok’un 700 tane de Antalya’da dairesi çıktı, dediler. Buraya gelirken Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı başkente koymuş. Koç ailesi okullar yaptırdı, vergiler verdi, binlerce insan çalıştı, Sabancı ailesi öyle. Bu Turgut Altınok ne yaptı? Belediye başkanlığı yaptı. Vah ki vah.”

Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'a sözlerini de anımsatarak, "'Murat malına sahip çık' diyor. Babasının malı ya! O üç koyuna da sahip çıkamaz ya! Orası İstanbullunun vergileriyle yapıldı Cumhurbaşkanı. Eğer birine, malına sahip çık diyeceksen, Ankara Cumhuriyet Başsavcısına diyeceksin ki; malına sahip çık, Ankara’yı parsel parsel soymuşlar, Turgut Altınok’u yargıla, diyeceksin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı.

Daha önce kendi istediği zaman açıklayacağını belirten Altınok, "Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" demişti. Altınok'un açıkladığı mal varlığı listesindeki mülkler dikkati çekti.

Belediye başkanının mal varlığı arasında 22 Arsa, 23 Tarla, 9 Ev, 2 Kargir Ev, 2 Kargir Bina, 1 Bostan yer alıyor.

Ayrıca aile şirketinde yüzde 36,59 hisse sahibi olduğunu söyleyen Altınok, şirketine üstüne kayıtlı ve payına düşenin 67 daire 12 dükkan olduğunu açıkladı.

Altınok'un ayrıca 'Antalya'da 600 daire'si olduğu öne sürüldü, Altınok bu iddiayı yalanladı.

Kaynak: ANKA