CHP Meclis'e taşıdı: Bakan Uraloğlu, danışmanı hakkındaki iddialara yanıt vermedi

Ankara’da lüks daire aldığı iddiasıyla da gündeme gelen Gül’ün, DHMİ Genel Müdürlüğü’ne fatura ettirdiği 12 kalem ürün toplam 370 bin TL tuttu. KDV ile birlikte müdürlüğün kasasından tam 419 bin 842 TL çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun danışmanı ve DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül’e yönelik “DHMİ’deki odasını ithal mobilyalarla dekore ettirdi” iddiasıyla ilgili verdiği önergeye Bakan Uraloğlu’ndan yanıt gelmedi. Gül’ün, DHMİ Genel Müdürlüğü’ne fatura ettirdiği 12 kalem ürün toplam 370 bin TL tuttu. KDV ile birlikte müdürlüğün kasasından 419 bin 842 TL çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde Hava Tahmin Uzmanı olarak göreve başlayan, ancak ulaştırma ve havacılık sektöründe hızla tırmanan; özel kalem müdürlüğü, bakan danışmanlığı da yapan ve halen DHMİ’de Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Gül hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi. DHMİ’de Kamu Özel İşbirliği Dairesi Başkanlığı yaptığı dönemde, DHMİ’nin de iş yaptığı müteahhit firmanın yaptırdığı Ankara’daki lüks konutlardan birinin sahibi olduğu öne sürülen Gül’ün, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı olmasının hemen ardından, kurum bünyesinde kendisine tahsis edilen odada tadilat yaptırdığı ve ithal mobilyalar ile dekore ettirdiği belirtildi.



DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bu iddiaları hazırladığı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bakan Uraloğlu’na “Tadilat işi ne zaman başladı, hangi işlemler yapıldı, ne kadar harcama yapıldı, bu harcama hangi bütçeden karşılandı? Bu gereksiz ve fuzuli harcamalar konusundaki görüşünüz nedir?” diye soran Karasu’ya, Bakan Uraloğlu cevap vermeyerek soruları yanıtsız bıraktı.

FATURA ORTAYA ÇIKTI

Ancak bu süre içinde, “DHMİ’deki odasını ithal mobilyalarla dekore ettirdi” iddiasının doğru olduğunu ortaya koyan fatura ortaya çıktı. Gül’ün, DHMİ’de kendisine tahsis edilen oda için aldığı mobilyaların toplam tutarı 400 bin TL’yi aştı. Faturada yer alan kalemlerde dikkati çekici ürünler yer aldı. Toplam 12 kalemden oluşan ürünler arasında, çelik kasa, şifrematik, özel dolap, ahşap kapı da yer aldı. Ürünlerden bazıları ve fiyatları faturaya şu şekilde yansıdı:

ÜRÜN VE FİYAT (TL)

Toplantı Masası 32.200

Çalışma Grupları 92.280

Misafir Koltuğu (4 Adet) 43.180

Çelik Kasa 4.260

Şifrematik 2.500

Lambriler 70.500

TOPLAM (KDV Dahil) 419.842,90

İDDİALAR AYYUKA ÇIKTI BAKAN SUSUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olan Murat Gül, DHMİ’deki yöneticilik pozisyonun yanı sıra Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev alıyor. Önergesine yanıt verilmemesini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Bakan Danışmanı ile ilgili iddiaları daha önce de gündeme getirdiğini ancak Bakan’ın ya soruları yanıtsız bıraktığını ya da gerçek ve doyurucu yanıtlar veremediğini hatırlattı.

Son olarak Murat Gül’ün yine bakanlığa iş yapan bir firma aracılığıyla Barcelona’ya gittiğini, lüks otellerde kaldığına dair iddialar bulunduğunu belirten Karasu, “Bakan, işi gücü bıraktı İstanbul’da AKP belediye başkan adayına oy devşirmek için orada yatıp kalkıyor. Danışmanı hakkında iddialar ayyuka çıkmış, bakan susuyor. Aslında bu iktidarın tutumunu yansıtıyor. Kendileri ve çevreleri tok olsun, sırtı pek olsun; istedikleri gibi uçaklarıyla, arabalarıyla, makam odalarıyla yaşasınlar ama işçi, memur, emekli fedakarlık yapsın. İnsan biraz utanır. Milyonlarca insan, yoksulluk sınırının altında yaşıyor, ama bunlar lüks ve şatafattan vazgeçmiyorlar. Millet bunun hesabını sorar” dedi.