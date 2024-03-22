'Para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha ifade verdi

2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen ve kamuoyuna "para sayma" görüntüleri olarak yansıyan görüntülerde yer aldığı belirtilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.

Son Güncelleme:
'Para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha ifade verdi

2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen ve kamuoyuna "para sayma" görüntüleri olarak yansıyan görüntülerde yer aldığı belirtilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında daha önce de eski bina sahibi Ali Rıza Braka, Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi ifade vermişti. 5 yıl önceki görüntülerde yer aldığı belirtilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de sabah saatlerinde davet üzerine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. Soruşturmayı yürüten savcılık katına çıkan Öksel ifade verdi. Savcılık kaynakları Öksel'in şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini paylaştı.

CHP'li Özgür Özel'den 'para sayma' görüntülerine ilişkin açıklamaCHP'li Özgür Özel'den 'para sayma' görüntülerine ilişkin açıklamaSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Şişli Soruşturma
Son Güncelleme:
AKP’den Yunanca ve Bulgarca propaganda mesajları: CHP’li Öztürk’ten tepki AKP’den Yunanca ve Bulgarca propaganda mesajları: CHP’li Öztürk’ten tepki
Kestane diye zehir tüketmeyin! Pişirirken üzeri böyle olursa hemen atın Kestane diye zehir tüketmeyin! Pişirirken üzeri böyle olursa hemen atın
Deniz Zeyrek: Murat Kurum, Şimşek ve Erdoğan'a güvenmiyor Deniz Zeyrek: Murat Kurum, Şimşek ve Erdoğan'a güvenmiyor
Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi
Merkez Bankası eski Başkanı açıkladı: AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu! AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu!
Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Türkiye donuyor! 13 il için sarı ve turuncu alarm verildi 13 il için sarı ve turuncu alarm verildi
Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddialar: "Yasak olmasına rağmen yapıyor..." Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddialar