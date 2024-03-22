AKP’den Yunanca ve Bulgarca propaganda mesajları: CHP’li Öztürk’ten tepki

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal Göç) ziyaretinde konuyu gündeme getiren CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AKP’ye sert sözlerle tepki gösterdi. Öztürk, konuşmasında “Bulgarca gelen aramalar Belene’de hapis yatmış Nuri Turgut Adalı’nın, Ömer Osman Erendoruk’un, Osman Kılıç'ın, 17 aylık Türkan Feyzullah'ın aziz hatırasına hakarettir. Bu aramalar Türkçe konuştuğu için Belene zindanlarında yatmış insanların yakınlarına da geliyor. Naim Süleymanoğlu'nun hemşerilerini arıyorsunuz.” dedi.

CHP’li Öztürk, Balkan dernek başkanları ve Balgöç yöneticilerinden gelen mesajlarda şu ifadelerin yer aldığını aktardı:

“Sayın vekilim; AK Parti Bursa İl Başkanlığına kayıtlı 02245322024 numaralı telefondan iki gündür Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni Türk vatandaşlarımıza Bulgarca ve Yunanca ses kaydı ile propaganda çalışması yapılmaktadır. Ses kaydında "Sevgili hemşehrilerimiz 31 Mart günü sizleri sandığa gitmeye, sandıkları patlatmaya, gelecekte başarılı uygulamaların hayata geçirilmesi ve Bursa'nın kazanması için Alinur Aktaş'a oy vermeye davet ediyoruz" denmektedir. Bursa’da yaşayan Türk göçmen camiasında bu aramalar büyük infiale yol açmış ve tarafımıza her gün onlarca şikayet ulaşmaktadır. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”

Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bulgaristan’da veya Yunanistan’da doğmuş, Müslüman Türk azınlığa mensup olup Bursa’da yaşayan hemşerilerimize Bulgarca ve Yunanca telefon aramaları geliyor. Aramalarda Bulgarca ve Yunanca Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş’a destek isteniyor. Bir milletvekilinden öte Mestanlı’da doğmuş, Bursa’da büyümüş Hasan Öztürk olarak söylüyorum: bu yapılan bizim yaşadığımız hayata, verdiğimiz mücadeleyi, anne ve babalarımıza hakarettir.

TÜRKÇE BİZİM ANA SÜTÜMÜZDÜR

Türkçe bizim ana sütümüzdür. Bugün Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlığına sahip olanların çoğunluğu Bulgarca ve Yunanca bilmezler! Bilmeyenler daha doğrusu öğrenmek istemeyenler için bir kez daha gururla ve mutlulukla tekrarlıyorum: Biz Yunan değiliz, Rum değiliz Bulgar değiliz. Biz Türküz! Anadilimiz Türkçedir! Biz 100 yıldır defalarca ismimizle, dilimizle, dinimizle ve kimliğimizle sınandık. İsmimizin, dilimizin, dinimizin ve kimliğimizin bedelini ödedik. Bu bedeli bize ödeten Bulgar ve Yunan kim olduğumuzu öğrendi ama bir siz öğrenemediniz!

Şimdi siz çıkıp bize Bulgar ve Yunan muamelesi yapıyorsunuz. Biz bu aziz Türkçeyi konuşmak için ülke değiştirdik. Biz Türküz demek yasak olduğu için her şeyi geride bıraktık; al bayrağın altına geldik. Biz kimliğimiz için, dilimiz için ve dinimiz için can verdik. Yunanca gelen aramalar bu davaya ömür vakfetmiş Dr. Sadık Ahmet’in aziz hatırasına hakarettir. Bulgarca gelen aramalar Belene’de hapis yatmış Nuri Turgut Adalı’nın, Ömer Osman Erendoruk’un, Osman Kılıç'ın, 17 aylık Türkan Feyzullah'ın aziz hatırasına hakarettir. Bu aramalar Türkçe konuştuğu için Belene zindanlarında yatmış insanların yakınlarına da geliyor. Naim Süleymanoğlu'nun hemşehrilerini arıyorsunuz.

Siz Osmanlı’yı kuran evlad-ı Fatihanların torunlarından bihaber yıllarca Bursa'da yaşamışsınız. Balkan Şehri Bursa’yı 20 yıldır yönetmenize rağmen Balkanlılar hakkında hiçbir şey öğrenememişsiniz. Vatanını seven, milletinin değerlerine bağlı, evlad-ı fatihanların evlatlarından birisi olarak söylüyorum: bu vakitten sonra söz bitmiştir. Bizler adına sizinle konuşacak bir mesele kalmamıştır. Balkan Göçmenlerinin bunu hakaretin cevabını verecektir.