AKP'nin adayı, devletin yardımını kendi adıyla dağıttı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugün kaleme aldığı "AK Parti’nin adayı devletin yardımına çöktü" başlıklı yazısında dikkat çeken bir seçim usulsüzlüğünü yazdı.

İddiaya göre, Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatandaşlara telefonla arayan bir kadın, “Adalet ve Kalkınma Partisi Merzifon İlçe Başkanlığı’ndan arıyoruz. Belediye başkan adayımız Fatih Sütçü tarafından hesabınıza para yatırılacaktır” dedi. CHP’nin Merzifon Belediye Meclis Üyesi Fatih İşcan, vatandaşları arayan numarayı arayıp, “2500 TL veriyormuşsunuz. Siz kimsiniz? Kim adına arıyorsunuz?” diye sordu.

Saymaz'ın aktardığına göre, adının Gül Sefa olduğunu belirten kadın ise “Evet, biz aradık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Cumhurbaşkanımız ve Fatih Sütçü tarafından veriliyor” yanıtını verdi. Memur olmadığını belirten kadın, "AK Parti ilçe yönetiminden aradık” dedi.

Saymaz, konuyla ilgili şu bilgileri de paylaştı:

"CHP’liler dün Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ihtiyaç sahiplerine kışlık giderleri için verilen 2500 TL’nin AK Parti tarafından dağıtılıyormuş gibi “siyasi propaganda haline getirildiği ve halka yanıltıcı bilgi verildiği” iddia ediliyor. AK Partililerin Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a aykırı propaganda yaptıkları ileri sürülüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın elindeki isim ve telefon listesi de dahil olmak üzere kişisel verilerin AK Parti ile paylaşıldığı belirtiliyor."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.