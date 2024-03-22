Mansur Yavaş'tan Ankaralılara asfalt sözü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Kızılcahamlılarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Kızılcahamam ilçesi Çeltikçi Beldesi’nde CHP Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal tarafından düzenlenen iftar programına katılan Mansur Yavaş’ı halk büyük bir ilgi ve coşkuyla karşıladı.

GRUP YOLLARININ TAMAMI SICAK ASFALT OLACAK

Önceki dönemlerde açık açık söylenen “Nereden en fazla oy alacağız, ilk önce oraya hizmet edeceğiz” sözlerini anımsatan Yavaş, Çubuk ilçesinden az oy almasına rağmen dağını, taşını sıcak asfaltla buluşturduğunu belirtti. Yavaş, “Kızılcahamam'ın da tamamını yapacağım. Ankara’da grup yollarının tamamını inşallah sıcak asfaltla bitireceğim” diye konuştu.

'KANALİZASYONLARI KAPATTINIZ DA MANSUR YAVAŞ MI AÇTI?'

Yavaş göreve geldiğinde Ankara’da 232 köyde kanalizasyon olmadığını ve bunlardan 170’ini yaptıklarını kaydederek kalan 50 kanalizasyona ilişkin, “Pandemiden dolayı ekonomik kriz olunca hükümet müteahhitlere yüzde 15’i geçmediyse feshetme hakkı tanıdığı için feshedildiği için kaldı. Şimdi yeniden ihale edildi. Allah'ın izniyle biz bunu bitireceğiz. Rakibim gidiyor ‘Bazı yerlerde hala kanalizasyon açıdan akıyor’ diyor. Beyler 25 yıldır siz idare ettiniz. Kanalizasyonları kapattınız da Mansur Yavaş mı açtı? Niye yapmadınız şimdiye kadar. Eminim ki ben seçilmeseydim yine o kanallar açıktan akacaktı. Çünkü onların belediyecilik anlayışı beton ve plastik. Başka bir şey değil” açıklamasını yaptı.

'BİR DİNOZOR PARASI BİR OTOBÜSTÜ…'

Otobüs sıkıntısına da değinen Yavaş, 2010 yılında 2 bin 200 otobüs olduğunu ve en son otobüsün 2013 yılında alındığını belirterek, “2019’da geldiğimizde bin 350 tane kalmış otobüs. 30 tane de bu ay alıyoruz 430 tane otobüs aldık. Bu arada bir kısmı da pert olup hurdaya çıkıyor. Ondan sonra ulaşım sorunu var. Kardeşim bir dinozor parası bir otobüstü. Dinozora verinceye kadar otobüs alsaydın olmaz mıydı? Hangisi acildi? Önce insan hayatı, insan sağlığı. Ben başka bir şey dinlemem. Belediye önce kendi hizmetlerini yapacak. Aç açıkta kimseyi bırakmayacak, insanların üretmesi için onların önünü açacak, destek olacak” diye konuştu.

'EN BÜYÜK PROJEM BAŞKENT KART’TIR'

Mansur Yavaş belediyeciliğinin bütün Türkiye'yi sardığını söyleyen Yavaş, “En büyük projem Başkent Kart’tır” diyerek, ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları ile 34 bin emekliye desteklerini anlattı.

'MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİ BÜTÜN TÜRKİYE'YE EMSAL OLACAK'

Yavaş, “Her şeyimiz açık” diyerek, son zamanlarda gündemde olan mal varlığı tartışmalarına da değinerek şunları söyledi:

“Her yerde söylüyorum. 1999 yılında Belediye Başkanı olduğumdaki banka hesabım dahil bugüne kadar bütün banka hesaplarını zaten inceliyorlardır değil mi? Dört dönemdir adayım. Bir açık aramaz mı bunlar? Tarzları bu. Hepsini izleyebilirler, hiçbir şey saklamıyorum. Belediyenin hesaplarını da açıklıyorum. Bundan sonra bütün kamu yöneticilerinin açıklaması için kendim emsal teşkil etmek istiyorum. Yeter artık kişiler arasındaki bu adaletsiz dağılım. Bir insanın gidip de bir belediyeden, bir insandan yardım istemesi ne kadar zordur? İşte bunların ortadan kalkmasının çaresi yolsuzluk ve israfın ortadan kaldırılmasıdır. Kamu yöneticilerinin kurumlarının şeffaf olmasıdır. İnşallah bu konuda da örnek olacağız. Mansur Yavaş Belediyeciliği bütün Türkiye'ye emsal olacak.”

Kaynak: ANKA