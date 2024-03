Başarır’dan Turgut Altınok’a: Takas yapacaksan Mansur Yavaş ile ahlak takası yap, sende eksik olan ahlak

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim çalışmaları kapsamında Hatay’ın ilçeleri Defne, Antakya ve Samandağ’da yurttaşlarla bir araya geldi.

Defne ilçesindeki halk buluşmasında iktidarın Hatay halkını yalnız bıraktığına ve oyla tehdit ettiğine vurgu yapan Başarır, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok’a da eleştirilerde bulundu.

CHP’li Başarır; konuşmasında şunları söyledi:

“6 Şubat hayatımın en zor günüydü. Ankara’daydım, haberi aldım 34 saatte Samandağ’a geldiğimde dünyam yıkılmıştı. O 15 gün yaşadıklarımı 100 yıl yaşasam unutmam. Bu seçimin konusu Hatay’ı aldığı oylarla tehdit edenler ve Hatay halkının arasında geçecek. 90 bin tane konutumuz Hatay’da kullanılmayacak halde. Bu beyefendi, bu mart ayına kadar 319 bin tane deprem konutlarını yapma sözü verdi. Toplam 76 bin konut yaptı. Yani tüm deprem bölgelerinde yüzde 21 konut teslim etti. Ama Hatay’a teslim edilen konut yüzde 3. Ne istiyorsun Hatay’dan? Oy almıyormuş, sen tarihler boyu bu memleketten oy almadın ki. ‘Oy verene hizmet var, oy vermeyene hizmet yok’ diyen Cumhurbaşkanı'nı kınıyorum.”

'MANSUR YAVAŞ İLE AHLAK TAKASI YAP, SENDE EKSİK OLAN AHLAK'

Başarır, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un “Mal varlığımı Mansur Yavaş ile takas yapmaya hazırım” sözlerine yönelik de “Takas yapacaksan Mansur Yavaş ile ahlak takası yap, sende eksik olan ahlak” tepkisini gösterdi. Başarır, şöyle devam etti:

'ALTI OK; NAMUS, ONUR, ŞEREF DEMEK. AMA ALTINOKLAR, KARA PARA DEMEK'

“Beyefendinin 6 milyon metrekare arazileri, tarlaları çıktı. Binlerce dairesi çıktı. Yüzlerce dükkanı çıktı. Serveti Sabancı’nın servetinin 8’de 1’i. Bir de bizim belediye başkanlarımız var, Halil İbrahim (Özgün) var. Ceketiyle geldi, günün birinde bıraktığı zaman ceketiyle gider. Milyarlarca kara parası olan, milyarlarca haksız kazancı olan birisi Altınok. Tertemiz, halkın 1 lirasına tenezzül etmeyen Halil İbrahim, o da altı ok. Şimdi anladık mı Altınok ile altı ok arasındaki farkı. Altı ok; namus, dürüstlük, onur, şeref demek. Ama Altınoklar var ya, kara para demek.”

Kaynak: ANKA