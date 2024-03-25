Hüseyin Baş’tan Erdoğan ve Erbakan’a, Necmettin Erbakan hatırlatması: İsrail ile geçmişte askeri ve istihbarat anlaşmaları yapan kimdi?

Bağımsız Türkiye Partisi(BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın Bayrampaşa’da düzenlediği iftara katıldı. İftarın ardından partililere hitap eden BTP lideri, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana devam eden katliamlarına dikkati çeken ve bu konuda iktidarın tavrını ve Filistin konusunun seçim malzemesi olarak kullanılmasını eleştirdi.

Konuşmasında isim vermeden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın iktidarı Filistin üzerinden eleştirmesine dikkati çeken Baş, hem Fatih Erbakan’a hem de iktidara, Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığı döneminde İsrail ile yapılan anlaşmaları hatırlattı. Baş, şunları söyledi:

''Şimdi bir tanesi çıktı, iktidarın oylarını bölüyormuş! Bütün siyasetini Filistin'in üzerine inşa etti. Hatta son günlerde çok popüler oldu, bir bilgi vermiş ve demiş ki; Mescid-i Aksa'nın etrafına dolandırılan dikenli tel Türkiye'den gidiyor. Yani ‘Bu hükümet İsrail ile iş birliği içinde’ demek istiyor. Dolayısıyla hükümetin eli ayağı birbirine dolandı, ‘Biz ne cevap vereceğiz şimdi’ diye. Vereceğiniz cevap belli: ‘Senin baban değil miydi İsrail ile 20 tane gizli anlaşma yapan’ diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki 'Senin baban değil miydi İsrail ile askeri anlaşma yapan, İsrail ile istihbarat anlaşması yapan, İsrail ile su anlaşması yapan. Bu anlaşmalara 'Tabu yıkan anlaşmalar' diyen senin baban değil miydi? Bunu diyecek hükümet ama diyemiyor. Niye? Çünkü kendileri de o babanın evladı. Yani şunu bilin arkadaşlar, siyaset ne yazık ki sahteleşti.''

Kaynak: ANKA