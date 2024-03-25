Gelecek Partisi'nden istifa eden 150 kişi CHP'ye katıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Gelecek Partisi’nde 150 kişilik bir ayrılık yaşandı.

Partilerinden ayrılan bu kişiler, CHP’ye katıldı.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve partilinin katılımıyla, CHP İlçe Binasında gerçekleştirilen törende, çiçeği burnunda partili 150 kişiye rozet takıldı.

Örgütüne katılanlar hakkında konuşan Başkan Günel, şunları söyledi:

“Ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Bugün Gelecek Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Rabia Taşdemir, ilçe yönetimi üyeleri, parti üyeleri ve Taşdemir ailesinin fertleri Cumhuriyet Halk Partimize katıldı. Yerel seçimlere sayılı gün kala bize olan desteğin her geçen gün büyüyor olması mutluluk verici. Hep dediğimiz gibi, birleşe birleşe kazanacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem