'Barış Elçisi' anısına katledilişinin 8. yılında yürüyüş: Tahir Elçi onurumuzdur

Diyarbakır'da Baro Başkanlığı yapan Tahir Elçi, bundan 8 yıl önce katledildi. Baro avukatları, HEDEP ve CHP temsilcileri, Elçi'nin katledilişinin 8. yılında Sur'da bir yürüyüş gerçekleştirdi.

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Eski Diyarbakır Baro Başkanı ve 'Barış Elçisi' lakabıyla bilinen Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken silahla vurularak katledilmişti.

Tahir Elçi'nin ölümünün üstünden 8 yıl geçti. Elçi, katledilişinin 8. yılında Diyarbakır'da anıldı.

Bianet'ten Bedri Adanır'ın haberine göre, Diyarbakır Barosu ile Tahir Elçi Vakfı’nın bu yılki anma programı kapsamında, saat 10.15'te Diyarbakır Adliyesi önünden Elçi’nin katledildiği Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önüne kadar yürüyüş yapıldı.

Elçi anısına yapılan yürüyüşe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, CHP ve HEDEP milletvekilleri, baro başkanları, insan hakları savunucuları, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Yürüyüşte, Türkçe ve Kürtçe “Tahir Elçi onurumuzdur” (Tahir Elçî rûmeta me ye) sloganları atıldı.

Etiketler
Tahir Elçi Diyarbakır HEDEP CHP
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