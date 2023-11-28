Bahçeli'den "fon" tepkisi: "Bunlara çanak tutan sahtekarlar, şaibeli soytarılar..."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partililere seslendi. Kamuoyunda Fatih Terim Fonu vurgunu olarak yer alan haberlerle ilgili konuşan Bahçeli, "Daha çok faiz elde etmek için tertip edilmiş fon oyunları, milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Huzurlu ve güvenli liman arayanlara tek çare, MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Mahalli idarelere düşen zilleti kaldırmak için hazırlık yapıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri mahalli idarelerden silip atmak hedefiyle yanıp tutuşuyoruz. Karşımızdaki siyasi bariyeri, teslimiyetçi siyaset engelini aşmak durumundayız. Bir karar vericinin değil, rehin altındaki bir protestocunun ruh haliyle siyaset yapanlara günlerini göstermenin, tarihin ve milletin gündeminden çıkarmanın arayışındayız. Bu maksatla devamlı çalışıyoruz. 81 ilimizin tamamında milletimizin her güzel insanı ile görüştük.

Cumhuriyet'in yeni yılında mahalli idareler seçimi için insan üstü bir şekilde çalışıyor, hazırlık yapıyoruz. 14 Ekim 2023 tarihinde Bursa merkezli başlattığımız bölge idareler toplantılarımızın sonuncusunu Ankara'da yaptık.

İkinci el siyasetlerin, defolu partilerin, yıkıcı düşüncelerin ülke ve millet hayrına bir değer üretmesi hayal mahsulüdür. Yalandan vergi alınsa yüzsüz olanların ne duruşu duruştur ne sözü sözdür. MHP için siyasi namus millete hizmet ve mensubiyettir. Bozgunda zafer düşü gören güruhu sürekli rahatsız ediyoruz. Aynı gökte uçan karganın gündemi başka kartalınki başkadır. Bizim gündemimizin mihenk taşı Türkiye ve Türk milletidir.

Açık sözlü tavırla sömürgeleşen siyasetçileri, kimliğine yabancılaşmış aydınların alayını birden silkeleyen üç hilaldir. İhanetin dışında huzurlu liman arayanların tek çaresi MHP ve cumhur ittifakıdır. İnsan üstü bir gayretle çalışıyor ve hazırlık yapıyoruz.

Milletimizi karanlığa çekmeye çalışanların ipliğini pazara çıkarmaya çalışıyoruz. Siyaset kofluğunu mahalli idarelerden atmak için yanıp tutuşuyoruz. 14-28 Mayıs'taki başarımıza yeni bir halka eklemek istiyoruz. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında denge ve uyum olsun istiyoruz.

Milli ve manevi emanetleri kucakladık. Biz büyük bir aileyiz. Tek bilek tek yüreğiz. Biz Türk milleti, Türkiye'yiz. Alparslan Türkeş bizim öz değerimiz ve biz demektir. Hüseyin Nihal Atsız demek biz demektir, Ziya Gökalp demek biz demektir. Mehmet Akif Ersoy demek biz demektir. Hangisini sayalım hangi birini atlayalım. Düşüncelerimizin klavuzu büyük dava adamlarımızdır.

Sözde ve bölücü bir sanatçının hürmetle elini öpüp ardından onurum, gururum diyen CHP Genel Başkanı'na hatırlatırım ki, bizim onurumuz da gururumuz da Türk milletidir ve ona mensubiyet duygusu gösteren herkestir.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel başkanının ‘Türkiye’de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir’ açıklaması bölücü lügatın terör üslubunun tıpkısının aynısıyla yansımasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikate alenen kastetmektir. Bu soysuz iddia tümüyle bühtandır. Bu sefil iddia devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırıdır, suçtur.

Kürt kökenli kardeşlerim eşit hak ve hukuka sahip vatandaşlarımızdır. Hangi Kürt kardeşim, herhangi bir imkandan mahrum kalmıştır? Türkiye'de fırsat eşitliğini yok saymak mümkün müdür? Bir insanın etnik kökeni sebebiyle ikinci sınıf muamele görmesi tarihimizin hiçbir döneminde görülmeyen bir alçalma halidir.

İSTANBUL VE ANKARA MESAJI

HEDEP demek, CHP demektir. Cumhur İttifakı İstanbul'da zilleti sallayıp devirecektir. Cumhur İttifakı Ankara'da zilleti savurup indirecektir. Cumhur İttifakı yerel yönetimlerdeki makus hale Allah'ın izniyle son verecektir.

Kalbi pırıl pırıl olan milletimiz tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirmesini bilecektir. Ahlaklı dava insanlarına sonuna kadar destek verecektir.

31 Mart'a kadar çalışmalarımızı hızlandırıp yoğunlaştıracağız.

Milli ve manevi ahlakımız yozlaştırılmaktadır. Siyaset insanın nasıl yaşayacağı, ailesini nasıl geçindireceği, nasıl yönetileceği, hangi hakları talep edeceği, bunları kendisine kimin ve nasıl ulaştıracağı gibi çağdaş talepler üzerinedir.

"FON OYUNLARI MİLLETİMİZDE HAKLI BİR ÖFKEYE NEDEN OLMAKTADIR"

Daha çok faiz elde etmek için tertip edilmiş fon oyunları, milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır.

TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır! Siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları sancılı ilişkili ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil Türkiyemize de haddinden fazla zarar vermektedir.

"PASLI MÜHRÜ SÖKÜP ATACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı 'Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü, ben CHP'nin başarısına mühürlüyüm' demiş, biz o paslı mührü söküp atmayı da başaracağız.

Etki ajanlarına sonuna kadar direnip Türkiyemizi savunacağız. Hedefimiz dağlarında teröristlerin, meydanlarında bölücülerin, ovalarında şehir maskeli terör maşalarının cirit atmadığı, yoksulluk, açlık, işsizlik ve sefaletin Türk milleti için bir kader olmadığı, emeğinin karşılığını alamayan işçi, memur ve esnafın kalmadığı, kadına şiddetin, hırsızlığın sokaklarına hakim olmadığı, vurguncuların ve soyguncuların milli kaynaklarını ve servetlerini talan etmediği, etnik köken, dil ve din farklarına bakılmaksızın Türk milletinin bütün evlatlarının bir arada kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye'dir ve Türk devridir. MHP ve Cumhur İttifakı bu şerefli misyona taliptir.

Kaynak: Gerçek Gündem