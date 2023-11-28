AKP'nin İstanbul adayı kim olacak? Sürpriz isim öne çıktı

AKP’de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. AKP’nin aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması, Pazar günü 81 ilde gerçekleştirildi. Üç dönem kuralına takılan ilçe belediye başkanlarının yerine geçmek isteyen AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılarının isimleri de konuşuluyor.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, İstanbul’da yapılan temayül yoklamasına ilişkin yaptığı açıklamada “31 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için AKP’den aday adaylık başvuru süreci 22 Kasım’da sona erdi. Türkiye genelinde AKP’den Belediye Başkan Aday Adaylığı için yaklaşık 6 bin başvuru yapıldı.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre; AKP İstanbul’da ise İBB Başkanlık adaylığı için 6 başvuru, 39 ilçe Belediye Başkanlığı için de 255 başvuru yapıldı. Temayül yoklaması ‘E-Temayül’ uygulaması ile elektronik ortamda yapıldı. E-Temayül yoklamasına; İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurucular, 3 Kademe İlçe Yönetimleri, Meclis Üyeleri ve Mahalle Başkanları olmak üzere yaklaşık 9 bin teşkilat mensubu katılım sağladı. Teşkilat mensupları, tercih ettiği aday adayları lehine oy kullandı. Böylece en çok oyu alan 3 isim belirlendi. Temayülde öne çıkan isimler, AR-GE Başkanlığı’nın isim anketleri ve Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın saha verileriyle karşılaştırılıp bir rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu" ifadelerini kullandı.

İLK SIRADAKİ İSİM BELLİ OLDU

Alınan bilgiye göre yapılan temayül yoklamasında AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe birinci, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ikinci, AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum ise üçüncü oldu.

ÜÇ DÖNEM KURALINA TAKILAN İLÇE BELEDİYELERİ

AKP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Ejder Batur'un ismi, Ümraniye ve Çekmeköy; Ahmet Kaan'ın ismi Bayrampaşa ve Bahçelievler; Recep Aslıyüksek'in ismi ise Gaziosmanpaşa belediye başkanlıkları için geçti.

Alınan bilgiye göre Bayrampaşa ile Çekmeköy Belediye Başkanları AKP'de uygulanan üç dönem kuralına takılıyor. Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler Belediye Başkanları ise üçüncü dönemlerine giriyor. Yenilenme çalışmalarının devam ettiği AKP'de önümüzdeki yerel seçimde Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler Belediye Başkanlarının aday olmayacağı konuşuluyor.