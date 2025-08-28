Bakanlıktan Avrupalı Belediye Başkanlarına 'İmamoğlu' Reddi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin 2023 Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, 23 Mart 2025’ten bu yana Silivri Cezaevi’nde tutulduğu mali soruşturma kapsamında, Avrupalı belediye başkanlarının ziyaret talebi Adalet Bakanlığı tarafından engellendi. Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanları, İmamoğlu’na destek olmak için Türkiye’ye geldi ancak cezaevi ziyareti için yaptıkları başvuru reddedildi.

BAKANLIĞA RAĞMEN GİDECEKLER

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bugün Saraçhane’de Avrupalı belediye başkanlarını karşıladı ve İBB binasında ağırladı. Aslan, yaptığı açıklamada, konuk başkanların ilk günden itibaren dayanışma gösterdiğini vurguladı. Adalet Bakanlığı’nın ziyaret izni vermemesine rağmen, saat 14.00’te Silivri Cezaevi’ne giderek İmamoğlu’na desteklerini sunacaklarını belirtti.

Aslan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanları, ilk günden itibaren yanımızda oldular. Avrupalı meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ziyaret, aramızdaki dayanışmanın en somut göstergesidir. Konuk heyetin Ekrem Başkan ile cezaevinde görüşme talebi Adalet Bakanlığı tarafından geri çevrilmiştir. Buna rağmen birazdan Silivri’ye giderek desteğimizi sunacağız. Başkanımıza tüm dünyanın gözü önünde siyasi operasyon yürütülüyor. Başkanımıza yöneltilen bu haksız ve hukuksuz davalar, Türk halkının vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir.”

