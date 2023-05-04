'Bakanlık gücünü seçimde kullanıyor musunuz?' sorusuna Murat Kurumu böyle yanıt verdi: 'Tabi ki'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AKP Milletvekili adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir'in Youtube programına konuk oldu.

"KULLANACAĞIM TABİ Kİ"

Kurum, Cüneyt Özdemir'in yönelttiği "Bakanlık gücünü seçimde kullanıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta "Bakanlık gücü yetkilerse eğer yetkilerimi kullanıyorum, kullanacağım tabii ki" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

"Bakanlık gücü yetkilerse eğer yetkilerimi kullanıyorum, kullanacağım tabii ki. Mesela sabah Ataşehir'de vatandaşım diyor ki 'Bizim burayı Sayın Bakanım rezerv alan ilan edin' Akşama imzalıyoruz. 2B'yle ilgili sorunu var. Orada bir eksik var, kentsel dönüşümle ilgili bir talep var. Bakanlığımızın tüm yetkisini, gücünü kullanıyoruz, kullanacağız tabii. Bu bakanlığın görevi o. Onun dışında maddi olarak bakanlığın tek bir kuruşunu kullanmıyoruz kendi şahsımıza ilişkin."