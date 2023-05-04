Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'Asla siyasallaştırılmamalı'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Milli Savunma Sanayii" notuyla videolu açıklama yayımladı.

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Seçimlere günler kala siyasi liderler, yurttaşlara yönelik mesajlarını sıklaştırdı. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ VİDEO

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Milli Savunma Sanayii" başlığıyla yeni bir video paylaştı.

"SAVUNMA SANAYİ SİYASALLAŞTIRILMAMALI"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında “Kirli propagandalar devam ediyor. Efendim Kılıçdaroğlu gelecek, İHA'lar SİHA'lar hangara çekilecek. Sosyal yardımlar kesilecek. Tüm bu yalanları sesleri bile titremeden söylüyorlar. Biliyorum, büyük bir çoğunluğunuz bunların yalan olduğunun elbette farkında. Yahu devletin savunmasını, ordusunu bile bir seçim propagandasına dönüştürdüler. Siz hiç böyle bir propaganda gördünüz mü geçmişte. Yüzyıllık savunma sanayimizin hiç böyle kullanıldığını gördünüz mü, duydunuz mu? Yapılmadı, vallahi yapılmadı. Neden? Çünkü bazı şeyler kutsaldır, hepimizin ortak meselesidir. Burada bir ayrışma olmasın diye sorumlu bir siyasetçi bunu katiyen yapmaz ama Erdoğan nere, sorumluluk nere. Mesela bu gemilerin mühendislerini AK Partili, CHP'li, İYİ Partili diye ayırabilir misiniz? Ayıramazsınız." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, "Savunma sanayi asla siyasallaştırılmamalı" dedi.

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seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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