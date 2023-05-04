İktidar olduğunu unutup Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan'a CHP'den ilk yanıt: 'Muhalefet antrenmanları yapıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Fındığa 4 dolar zam verecekmiş, bu kadar zaman neredeydiniz?" ifadeleri ile Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan'a yanıt verdi.

İktidar olduğunu unutup Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan'a CHP'den ilk yanıt: 'Muhalefet antrenmanları yapıyor'

Giresun'da miting düzenleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yıldır iktidarda olmalarına rağmen düşük fındık fiyatları nedeniyle CHP'ye yüklendi.

Erdoğan, Millet İttifakı’nın fındık fiyatının 4 dolar olacağına dair vaadine “Ula bu kadar zaman neredeydiniz? Niye bu güne kadar vermediniz?” diyerek tepki göstermesi şaşkınlık yarattı. 

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CHP'DEN İLK YANIT 

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den ilk yanıt Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkek, "Muhalefet antrenmanları yapıyor" diye yazdı. 

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