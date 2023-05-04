İktidar olduğunu unutup Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan'a CHP'den ilk yanıt: 'Muhalefet antrenmanları yapıyor'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Fındığa 4 dolar zam verecekmiş, bu kadar zaman neredeydiniz?" ifadeleri ile Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan'a yanıt verdi.
Giresun'da miting düzenleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yıldır iktidarda olmalarına rağmen düşük fındık fiyatları nedeniyle CHP'ye yüklendi.
Erdoğan, Millet İttifakı’nın fındık fiyatının 4 dolar olacağına dair vaadine “Ula bu kadar zaman neredeydiniz? Niye bu güne kadar vermediniz?” diyerek tepki göstermesi şaşkınlık yarattı.
CHP'DEN İLK YANIT
Erdoğan'ın sözlerine CHP'den ilk yanıt Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkek, "Muhalefet antrenmanları yapıyor" diye yazdı.
AKP'li Siirt milletvekili adayı MHP'yi böyle hedef aldı: MHP’ye giden her bir oy diğer partiye gider