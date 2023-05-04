AKP'li Siirt milletvekili adayı MHP'yi böyle hedef aldı: MHP’ye giden her bir oy diğer partiye gider

AKP'den milletvekili adayı olan Mervan Gül, "Bazıları diyor ki 'Biz MHP’ye vereceğiz.' Bunu hiçbir zaman unutmayın MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur" dedi.

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AKP Siirt birinci sıra milletvekili adayı Mervan Gül, Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP’ye verilen her bir oyun diğer partiye giden bir oy olduğunu söyledi.

Baykan ilçesine yaptığı ziyarette konuşan Gül, “Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Bazıları diyor ki 'Biz MHP’ye vereceğiz.' Bunu hiçbir zaman unutmayın MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin. Gidiyorlar geziyorlar diyorlar ki ‘Yok zaten biz ittifakız.’ Yok kardeşim kusura bakmayın. MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu iyi bilin. Diğer bir şey de söyleyeyim, biz evimizde oturduğumuz zaman da bilin ki biz diğerlerine destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mervan Gül, 2002 yılında Erdoğan’ın siyasi yasak nedeniyle seçilememesi nedeniyle milletvekilliğinden istifa ederek 8 Mart 2003’te Siirt’te yapılan yenileme seçimi için Erdoğan’ın yolunu açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için sembolik değeri olan Siirt Meclis'e 3 vekil gönderiyor. 2018 Genel Seçimleri'nde AK Parti Siirt’te yüzde 38 oy ile 1 milletvekili çıkarırken, HDP yüzde 51 oy ile 2 milletvekili kazandı.

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Cumhur İttifakı seçim 2023
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