Bakan Tekin'den 'Belediye Kreşleri' Çıkışı! 'Çocuklara LGBT Propagandası Yapılıyor, Eşcinselliğe Özendiriyorlar'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, valiliklere gönderdiği talimatla belediyelerin kreşlerinin kapatılmasını talep etti. Çocukların uygun bir ücretle eğitim alabildiği ve annelerin de çalışma hayatına katılımına destek olan kreşlerin kapatılması isteğine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kalkmışsın kreşleri kapatacağım diye yazı yolluyorsun. Senin yazın var ya vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Gel 150 tane kreşi kapat bakalım. Cesaretin varsa bekliyorum" diye tepki gösterdi.

TV100'de yayınlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında, iktidara yakın gazeteci Fuat Uğur'un kreşlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmenin detayları paylaşılarak çocuklara LGBT propagandası yapıldığı iddia edildi.

'EŞCİNSELLİĞİ ÖZENDİRİCİ ETKİNLİKLER YAPILIYOR'

Gürkan Hacır'ın aktardığı demeç şu şekilde:

"Fuat Uğur, yayından önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü ve bir demeç aldı. Şimdi o demeci ekrana taşıyacağız. Ancak, izin verirse önce bir paragrafını okuyarak başlamak istiyorum. Çünkü bu konu Türkiye’de çok tartışılacak gibi görünüyor. Bu, Yusuf Tekin’in birebir mesajıdır, sevgili izleyiciler:

'Kimi belediyelerin kreşlerinde, kreş adı altında yasa dışı olarak sadece okul öncesi eğitim verilmekle kalınmıyor, aynı zamanda çocuklara LGBT propagandası yapılmakta ve eşcinselliği özendirici etkinlikler düzenlenmektedir. Bu durum bizim kırmızı çizgimizdir ve kesinlikle izin verilemez. Gereği yapılacak.'"

Kaynak: TV100