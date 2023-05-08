Bakan Karaismailoğlu ile CHP'li Kaya arasında gerginlik! Bakan salonu terk etti

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nın ödül töreninde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya arasında gerginlik yaşandı. Kaya ile tartışan Karaismailoğlu, salonu terk etti.

Bakan Karaismailoğlu ile CHP'li Kaya arasında gerginlik! Bakan salonu terk etti

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, 2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması’nda ödül alan gazeteciler için bugün tören düzenledi. Törene, AKP’nin Trabzon’dan milletvekili adayı gösterdiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da katıldı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Ahmet Kaya, törende yaptığı konuşmada, "Trabzonspor'dan Avni Aker'i aldınız. Yeni tahsis edilen statta Trabzonspor misafir gibi. O tesisleri Trabzonspor'a tahsis edin, yoksa biz iktidara geldiğimizde vereceğiz. Bir haftanız kaldı, isterseniz siz yapın, yoksa biz iktidara geldiğimizde yaparız” dedi.

Adil Karaismailoğlu, konuşmasını bitirip sahneden inen Ahmet Kaya’ya, "Ben burada siyaset yapmadım, burası bir ödül töreni" diyerek tepki gösterdi.

SALONU TERK ETTİ

Bunun üzerine Karaismailoğlu ve Kaya arasında tartışma yaşandı. Karaismailoğlu, daha sonra salonu terk etti.

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